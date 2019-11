Corinna Schumacher: "Michael wenst dat wij niets zeggen over zijn gezondheid"

Corinna Schumacher heeft voor het eerst in lange tijd openbaar gesproken over de gezondheid van Michael Schumacher. Op verzoek van de zevenvoudig wereldkampioen wordt zijn huidige toestand geheim gehouden.

Schumacher was eind 2013 betrokken bij een zwaar ski-ongeluk. Daarbij liep hij een hersentrauma op, waardoor hij meerdere maanden in coma lag. Halverwege 2014 werd bekend dat de Duitser daaruit ontwaakt was, maar sindsdien is het eigenlijk stil geworden rond zijn gezondheid. De enige keren dat er iets van duidelijkheid kwam, was als er geruchten rond zijn toestand ontkracht werden.

Een officiële update over de gezondheid van de succesvolste Formule 1-coureur aller tijden is er echter al lange tijd niet meer geweest. Vrouw Corinna heeft nu nogmaals aangegeven waarom dat het geval is. Bijna zes jaar na het ongeluk sprak ze met het tijdschrift She Mercedes en daarin kwam zijn gezondheid kort ter sprake. Ze verklaarde daarbij dat er niets bekend wordt gemaakt op verzoek van Michael zelf.

"Je kan er zeker van zijn dat hij in de beste handen is en we doen alles wat menselijk mogelijk is om hem te helpen. Begrijp alsjeblieft dat we Michael wens volgen en dat we zo'n gevoelig onderwerp als zijn gezondheid, zoals dat altijd zo geweest is, privé houden."

Recent deed voormalig manager Willi Weber nog uitspraken over de gezondheid van Schumacher. Hij verklaarde dat hem de toegang tot zijn voormalige protegé geweigerd wordt door Corinna. Ook zei Weber dat het hem niet zou verbazen als Schumacher volledig herstelt en dat hij op termijn ook weer in het openbaar zal verschijnen.

Lees ook: Willi Weber overtuigd: "We zullen Michael Schumacher nog terug gaan zien"