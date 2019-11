Rinus van Kalmthout maakt plannen 2020 woensdag bekend

Rinus van Kalmthout heeft zekerheid over zijn plannen voor 2020. Aanstaande woensdag zal het Nederlandse talent zijn toekomstplannen onthullen tijdens een persconferentie op het hoofdkantoor van sponsor Jumbo.

Van Kalmthout geldt als een van de grootste talenten in de opstapcategorieën van de Amerikaanse openwielracerij. In 2017 werd hij tweede in de USF2000, om een jaar later overtuigend kampioen te worden in de Pro Mazda. Daarmee verdiende VeeKay promotie naar de Indy Lights, waar hij in 2019 beslag legde op de tweede positie in het kampioenschap.

Kampioen Oliver Askew kreeg al promotie naar de IndyCar Series door een contract te tekenen bij Arrow McLaren SP, maar van Van Kalmthout is nog niet helemaal duidelijk wat hij gaat doen. Komende week zal er dus meer duidelijkheid verschaft worden over de plannen van de 19-jarige coureur. Tijdens een speciaal belegde persconferentie op het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel zal hij onthullen waar hij in 2020 racet.

Het is zeer aannemelijk dat Van Kalmthout zijn carrière voortzet in de IndyCar Series, nadat hij in de afgelopen jaren dus de autosportladder in de Verenigde Staten doorliep. Het is nog niet bekend waar Van Kalmthout zal gaan rijden, maar in de afgelopen week is hij veelvuldig in verband gebracht met een zitje bij Ed Carpenter Racing, dat vandaag bekend heeft gemaakt dat Spencer Pigot zijn zitje kwijtraakt. Van Kalmthout testte dit jaar al twee keer voor het team van Ed Carpenter.