Kombocht Zandvoort krijgt stijgingspercentage van 32 procent, hoogteverschil 4,5 meter

De Arie Luyendijkbocht op Circuit Zandvoort gaat een forse banking krijgen. De hellingsgraad van de bocht wordt 32 procent, wat neerkomt op zo'n 18 graden en een hoogteverschil van 4,5 meter tussen de binnen en buitenkant van het circuit.

Dat kondigde directeur Robert van Overeem van Circuit Zandvoort aan in de podcast The Road to Zandvoort van BNR Nieuwsradio. Het circuit is op dit moment een drukke werkplaats, want met man en macht wordt er gewerkt om alle verbouwingen op tijd gereed te hebben voor de Nederlandse Grand Prix van 2020, die tussen 1 en 3 mei 2020 verreden wordt op het Noord-Hollandse circuit.

Er is een hele lijst met zaken die op de schop gaan, maar de veranderingen aan de Arie Luyendijkbocht zijn ook voor Van Overdijk het meest ingrijpend. "De kombocht wordt het meest spectaculaire onderdeel van het circuit. Die bocht krijgt een stijgingspercentage van 32 procent. Het hoogteverschil tussen de binnenkant en buitenkant van de bocht wordt 4,5 meter, dus dat is behoorlijk. We verwerken een Amerikaanse bocht in een verder Europees circuit en dat is uniek."

Niet alleen de Arie Luyendijkbocht krijgt een banking bij de huidige verbouwing: ook in bocht 3, de Hugenholtzbocht wordt het hoogteverschil tussen de binnen- en buitenbocht geaccentueerd. "Die bocht wordt als het ware parabolisch gemaakt, zodat er twee auto's naast elkaar kunnen rijden met dezelfde snelheid", verklaart Van Overdijk. "Het stijgingspercentage zal daar tussen de acht en tien procent zitten."