Hamilton: "Iedere coureur praat voor 2020 wel met aantal teams"

Lewis Hamilton zou er niet raar van op staan te kijken als de verdeling van de zitjes in de Formule 1 in 2021 heel anders is als komend seizoen. De zesvoudig wereldkampioen voorspelt een ware stoelendans.

Er staan grote reglementswijzigingen gepland voor 2021. Recent werden de nieuwe reglementen gepresenteerd, bestaande uit geheel nieuwe technische reglementen, een financieel reglement en een aantal wijzigingen in de sportieve reglementen. Het grote doel van deze veranderingen: het dichter bij elkaar brengen van de verschillende teams en het faciliteren van spannende en betere onderlinge gevechten tijdens races.

Tevens wordt verwacht dat de krachtsverhoudingen in de Formule 1 opgeschud zullen worden en is er hoop dat er een einde zal komen aan de dominante periode van Mercedes, dat al sinds 2014 alle wereldtitels voor zich opeiste. Hamilton verwacht echter ook veel positiewisselingen bij de coureurs. "Komend jaar gaan we veel rijders zien wisselen van team. Er is op de achtergrond al veel gaande. Iedere coureur praat wel met een aantal teams."

Hamilton hoopt Verstappen en Leclerc de baas te blijven

Hamilton liet zich ook uit over de jonge talenten die zich langzamerhand steeds vaker aan het voorfront weten te melden: Charles Leclerc en Max Verstappen. De Mercedes-coureur is vol lof over beide coureurs, die hij ziet als de 'kampioenen van de toekomst', maar hij wil er graag voor zorgen dat de twee nog wel een tijdje toekomstige kampioenen blijven.

"Ze hebben beiden een goede, agressieve rijstijl. Maar hopelijk kan ik ze nog wel een tijdje afstoppen. Ik denk dat Ferrari op de korte termijn de grootste kans heeft om met een auto te komen waarmee ze kunnen strijden voor de wereldtitel. De plannen voor de Formule 1 zien er goed uit. Als het klopt wat ze zeggen, gaan we een geweldig nieuw racetijdperk in. En daar wil ik bij zijn."