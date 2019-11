Weersvoorspelling Grand Prix van Brazilië

Het circuit van Interlagos is dit weekend de gastheer voor de Grand Prix van Brazilië. Een race waarbij het weer vaak een grote invloed heeft op de race, zoals onder andere in 2016 met Max Verstappen die zijn bolide weergaloos uit de vangrail wist te houden. Aangekomen tot de weersvoorspelling: de regen zal afnemen naar de zondag toe, de race zal droog verlopen.

Vrijdag: ⛈️hoog risico op regen / Onweersbuien (27ºC).

Op vrijdag kan het de hele dag regenen, met soms zware onweersbuien. Met 27 graden is het de warmste dag van het weekend.

Zaterdag: 🌦️Bewolkt / Kleine kans op regen (22ºC).

Zaterdag, de dag van de kwalificatie, begint droog en af en toe is de zon zelfs even te zien. Naarmate de dag volgt wordt het echter meer bewolkt en in de namiddag en avond gaat het regenen. Het kan dan soms wat harder regenen, maar het valt te betwijfelen of de regen er op tijd is voor de kwalificatie. Met 22 graden zal het de koudste dag worden.

Zondag: 🌤️ Gedeeltelijk bewolkt / droog (23ºC)

Op zondag begint de dag droog en af en toe kan de zon even flink schijnen. Ook deze dag wordt het echter snel weer bewolkt, maar zonder regen.