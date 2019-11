Jamie Chadwick: "Formule 1 lijkt verder weg dan ooit ondanks W Series-winst"

Jamie Chadwick werd eerder dit jaar de eerste kampioene in de W Series. De Formule 1 is nog altijd haar droom, maar voor haar gevoel is de mogelijkheid om daar te komen verder weg dan ooit.

De W Series maakte dit jaar zijn debuut op de internationale autosportkalender. De klasse, die rijdt met auto's die ook in regionale Formule 3-klasses gebruikt worden, heeft als doel om vrouwen meer kansen in de autosport te geven. Chadwick werd de eerste winnares van de klasse en won de beurs van 500.000 dollar die daarbij hoort, maar voor haar gevoel is het bereiken van de Formule 1, de hoogste autosportklasse, verder weg dan ooit.

"Eerlijk gezegd lijkt het verder weg. Niet op een slechte manier, maar juist verfrissend. Ik heb het idee dat ik weet wat ik moet leren in de komende jaren. Dat ga ik niet overhaast proberen te doen. Ik heb de tijd nodig om me te ontwikkelen en als ik de Formule 1 haal, wil ik de best mogelijke coureur zijn om mijn punt te kunnen maken."

Het afgelopen jaar was Chadwick al onderdeel van Williams. Voor dat team werkte ze, naast haar vaste werkzaamheden in de W Series, tests af in de simulator. Een rit in een echte Formule 1-auto zat er vooralsnog niet in, maar wel geeft de regerend kampioene in de W Series toe dat ze hoopt dat die kansen in de nabije toekomst wel gaan komen.

Volgend jaar zal Chadwick haar titel in de W Series gaan verdedigen, vooral door het gebrek aan geld om een stap hogerop te zetten. "Hoewel er geweldig veel aandacht was in het eerste jaar, is het me niet echt gelukt om de financiële steun te verkrijgen voor de stap naar bijvoorbeeld de FIA Formule 3. Ik hoop dat een sterk tweede seizoen mij die kans gaat geven."