Ross Brawn: "Hamilton de sterkste coureur van de laatste vijftien jaar"

Voor Ross Brawn is het duidelijk: Lewis Hamilton is de sterkste coureur in de Formule 1 van de afgelopen vijftien jaar. Dat vertelde de managing director van de sport in zijn column na de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Hamilton werd zondag voor de zesde keer wereldkampioen in de Formule 1 door tweede te worden op het Circuit of the Americas. Hierdoor staat hij nog slechts een wereldtitel achter recordhouder Michael Schumacher. Brawn, die in 2013 met Hamilton werkte bij Mercedes, gaf toe dat hij 'nerveus' was toen hij voor het eerst ging samenwerken met de inmiddels zesvoudig wereldkampioen."

"Het beste compliment wat ik Lewis volgens mij kan geven vandaag is door te zeggen dat hij op een unieke manier een grote kampioen is", zegt Brawn. "Ik moet toegeven dat ik lichtelijk nerveus was over zijn aanpak in het zijn van een professioneel coureur toen ik in 2013 met hem ging werken."

"Het referentiepunt voor mij was Michael Schumacher, een man die zich helemaal toewijdde aan successen en tegelijkertijd graag de privacy van zichzelf en zijn familie wilde beschermen. Zelfs toen liet Lewis een werkelijk sublieme aanpak voor zijn carrière zien. Hoewel hij totaal professioneel is, prefereerde hij een levenswijze die absoluut minder ingetogen is als die van Michael."

'Mercedes geeft Hamilton vrijheid die hij nodig heeft'

Hamilton werd zondag voor de vijfde keer in de afgelopen zes seizoenen wereldkampioen, terwijl toenmalig teamgenoot Nico Rosberg de andere titel pakte. Brawn looft het werk van Mercedes van de afgelopen jaren en het team verdient volgens hem complimenten voor het aanhoudende succes van Hamilton. "Bij Mercedes heeft Lewis de juiste steun gevonden in een omgeving die technisch stimulerend is."

"Tegelijkertijd geeft het hem de vrijheid die hij absoluut nodig heeft. Daarom feliciteer ik Toto Wolff en het hele team. Zij geven hem niet alleen jaar na jaar een geweldige auto, maar ze hebben Lewis ook toegestaan om zich te ontwikkelen en te groeien. Hij is daardoor een van de beste coureurs uit de historie van de Formule 1 geworden en absoluut de sterkste van de afgelopen vijftien jaar."