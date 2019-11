Charles Leclerc krijgt eigen chassisreeks van kartbouwer Birel ART

Charles Leclerc treedt in de voetsporen van onder andere Fernando Alonso en Daniel Ricciardo: de Ferrari-coureur heeft in samenwerking met kartbouwer Birel ART zijn eigen kartmerk opgezet.

In het verleden was Leclerc als jonge karter al actief voor Birel ART. In 2012 won de Monegask in een kart van het Italiaanse merk de WSK Euro Series KF2 en sindsdien is hij lang verbonden gebleven met de kartbouwer. Na zijn overstap naar de autosport scheidden de wegen van coureur en team voor enkele jaren, waarna hij in 2016 terugkeerde bij het team in de GP3 Series.

Ook daarna is de link met ART gebleven, want in 2018 debuteerde Leclerc in de Formule 1 bij Sauber, dat geleid wordt door teambaas Frederic Vasseur, een van de oprichters van ART Grand Prix. De huidige Ferrari-coureur wilde graag iets terugdoen voor de jongere generatie en koos er daarom voor om samen met Birel ART een reeks karts te ontwikkelen, uiteenlopend van de Baby-categorie tot de Rotax-klasse.

"Je mag nooit vergeten waar je roots liggen. Ik weet wat ik aan het karten te danken heb: alles", stelt Leclerc. "Daar begon mijn passie voor autosport, daar leerde ik de basis die mij in staat gesteld heeft om naar de top van de pyramide te klimmen en daar ontmoette ik ook een aantal belangrijke mensen die mij daarna gesteund hebben. Ik was al een tijd vastberaden iets terug te doen voor het karten en nu is volgens mij het juiste moment."

"Birel ART's kunde werd recent bevestigd door een dubbel bij het wereldkampioenschap KZ. Ik wilde dat het chassis met mijn naam in staat is om in een wijde range condities goed zeer goed presteert. Alleen een grote fabriek als Birel ART kan zo'n hoge kwaliteit garanderen bij productie op grote schaal", verklaart Leclerc zijn keuze voor Birel ART.