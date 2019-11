Helmut Marko: "Red Bull moet in 2020 vanaf de eerste race competitief zijn"

Red Bull Racing heeft in 2019 wederom geen echte rol kunnen spelen in de strijd om de wereldtitels. Helmut Marko ziet dat het in 2020 anders moet en dat de Oostenrijkers volgend seizoen vanaf de eerste race competitief moeten zijn.

Het lijkt bij Red Bull inmiddels een soort traditie: het team begint het seizoen vaak niet in optimale vorm, maar ontwikkelt de bolide gedurende het seizoen zodanig dat er richting het einde van de jaargang meegedaan kan worden om de zeges. In 2019 is dat niet anders: in Mexico en de Verenigde Staten kon Max Verstappen zich meten met de Mercedessen en Ferrari's, maar de opleving is weer te laat gekomen.

De wereldtitels zijn inmiddels alweer vergeven en voor Verstappen rest de strijd om de derde positie in het kampioenschap voor coureurs. Om dat te bewerkstelligen, moet de Nederlander in de laatste twee races vijftien punten meer scoren dan Charles Leclerc. In 2020 is het doel van Red Bull om vanaf race 1 mee te doen om de zeges, zodat daarna de jacht op wereldtitels begint.

"Het doel is om volgend jaar vanaf de eerste race competitief te zijn." Dat was dit jaar volgens de Oostenrijker niet het geval. Red Bull arriveerde namelijk in Australië met een achterstand op Mercedes en Ferrari. "Een probleem was dat we te laat met de auto geweest zijn. Bij de eerste races waren we nog niet op het niveau waar we hadden willen zijn", vertelde Marko aan Motorsport-Total.com.

Ook voor 2020 leunt Red Bull Racing voor het ontwerp van de bolide weer op de kennis en kunde van Adrian Newey. Marko stelt dat de topontwerper 'volledig betrokken en zeer actief' bezig is met de auto die vermoedelijk de naam RB16 gaat dragen. "Hij werkt niet meer zestig uur per week. Maar de tijd die we met hem doorbrengen, wordt optimaal benut. De afdeling is zodanig dat zijn kennis voldoende is voor een wereldtitel."