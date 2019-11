Hamilton noemt 2019 beste jaar ooit: "Maar ik werk nog aan een meesterwerk"

Lewis Hamilton kroonde zich zondag voor de zesde keer tot wereldkampioen in de Formule 1. De Mercedes-coureur noemt zijn seizoen 2019 'zijn beste ooit', maar hij ziet nog ruimte voor verbeteringen.

In de Verenigde Staten had Hamilton genoeg aan de tweede positie om de wereldtitel voor de zesde keer veilig te stellen. Bovendien is het zijn vijfde titel in zes jaar en zijn derde kampioenschap op rij. Tijdens de persconferentie ging Hamilton in op zijn seizoen en de consistentie die hij liet zien, zorgt ervoor dat de Brit dit zijn beste seizoen in de Formule 1 tot nu toe vindt.

"Ik denk dat dit over het algemeen mijn beste seizoen was. Dat denk ik absoluut. Vorig jaar was een jaar van aanhoudende groei en dat geldt ook voor dit jaar, maar ik probeerde ervoor te zorgen dat ik het seizoen begon op de manier waarop ik vorig jaar eindigde. Dat is volgens mij het hele seizoen gebleven. Als je kijkt, ben ik ook erg consistent geweest in de kwalificaties."

"Ik heb misschien niet de spectaculaire pole positions gepakt zoals vorig jaar - maar met uitzondering van dit weekend stond ik consistent op de eerste of tweede rij. En met uitzondering van Hockenheim - maar dat vergeef ik mezelf, omdat ik me dat weekend niet 100 procent voelde. Buiten dat is het mijn beste jaar geweest."

'Er moeten nog wat puzzelstukjes bij'

In 2019 legde Hamilton de lat voor zichzelf dus nog hoger, maar daar blijft het volgens de 34-jarige niet bij. Naar eigen zeggen is Hamilton bezig met 'een meesterwerk' en wil hij zijn niveau komend seizoen naar een nog hoger plan tillen.

"Ik werk aan een meesterwerk en die heb ik nog niet helemaal af, dus ik probeer te begrijpen... Het duurt lang voordat je een meester wordt in je vak en hoewel ik steeds beter wordt, kan het nog beter. Er zijn nog steeds puzzelstukjes aan de puzzel toe te voegen. Daar zullen meer ups en downs bij horen, maar ik heb het gevoel dat ik meer dan voorheen de beste tools heb om daarmee om te gaan."