Antonio Giovinazzi verwacht 'volgende week' meer duidelijkheid over toekomst

Antonio Giovinazzi strijdt nog altijd om het zitje bij Alfa Romeo voor 2020. De Italiaan hintte er na afloop van de Amerikaanse Grand Prix op dat er volgende week mogelijk meer duidelijk wordt over zijn toekomst.

Momenteel is Giovinazzi bezig met zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1, nadat hij in 2017 al twee races mocht invallen bij Sauber voor de geblesseerde Pascal Wehrlein. Makkelijk heeft de Alfa Romeo-coureur het echter niet in 2019: hij scoorde pas vier punten en de veertiende positie op het Circuit of the Americas is ook niet om over naar huis te schrijven.

De toekomst van Giovinazzi is nog altijd onzeker. Alfa Romeo heeft Kimi Raikkonen al vastgelegd voor 2020, maar het is nog onduidelijk wie het tweede zitje bij het Italiaans-Zwitserse team krijgt. Nico Hülkenberg lijkt een van de kanshebbers te zijn op het plekje, maar dat geldt dus ook voor Giovinazzi. Tegenover GPToday.net vertelde hij dat hij nog niet weet of hij voldoende heeft laten zien voor een nieuw contract.

"Dat weet ik niet, maar dat zullen we volgende week zien. We zijn nog in gesprek." Gevraagd door GPToday.net of hij daarmee bedoelt dat volgende week de onderhandelingen afgerond worden en of er dan nieuws naar buiten gaat komen over het feit dat hij ook in 2020 bij Alfa Romeo racet, laat de Italiaan in het midden. "Dat zullen we volgende week zien."

Giovinazzi had het lastig in de VS

Over zijn race in Austin was Giovinazzi kort van stof: het was een lastige race, waarbij het vinden van de juiste bandentemperatuur een grote opgave bleek. "De race was behoorlijk lastig. Ik startte op de mediums en de snelheid was erg slecht, want het was lastig om de banden op temperatuur te houden. Op de hards hadden we hetzelfde gevoel en op de softs was het wel iets beter, maar we moeten hier nog beter naar kijken."