Dagboek uit de paddock: Grand Prix van de Verenigde Staten, dag 4

Zondag, 8.30 uur

Vertrek vanuit New Braunsfeld naar het circuit en ik krijg goed nieuws: mijn (inmiddels gepensioneerde) goede vriend Forrest Bond, bij wie ik de afgelopen vier nachten verbleef, heeft zijn archief van RaceFax overgedragen aan mij. Dat betekent dat zijn stukken gedeeld kunnen worden met de nieuwe generaties. Voor wie RaceFax niet kent: het was de eerste elektronische nieuwsservice voor de autosport die transparantie naar de F1 bracht door bijvoorbeeld in 2009 het volledige Concorde Agreement te publiceren.

Mijn reis naar het noorden duurt nog geen uur, dus tegen 9.30 uur ben ik geparkeerd. Mijn oog valt op een reeks glanzende, klassieke Chevrolet Corvettes op de parkeerplaats, dus ik maak een ommetje richting de halte van de shuttle - het blijkt dat de auto's tijdens de rijdersparade coureurs rond zullen rijden.

10.00 uur

Ondanks dat ik even heb gekeken bij de oorspronkelijke Amerikaanse sportauto's ben ik ruim op tijd in de paddock om te praten met verschillende mensen over zaken voor 2021, zoals de financiële structuur en het bestuur - de volgende grote discussiepunten. Later deze week zal ik mijn inzichten delen.

10.30 uur

Kort gesprek met Dennis Dean, steward en voorzitter van de FIA Land Speed Record Commission. Hij bezocht recent Hakskeenpan, een modder- en zoutvlakte in de Kalahari-woestijn in Zuid-Afrika, als observant tijdens de shakedown van de Bloodhound. Het projectiel, dat sneller dan het geluid moet kunnen gaan, reed 470 mijl per uur - niet verkeerd voor eerste tests, maar nog minder dan de helft van de verwachte snelheid van 1000 kilometer per uur. Dat zorgt voor perspectief bij de enorme taak van het team.

11.15 uur

Kort interview met technisch directeur Pat Symonds van de F1 over de plannen om het aandeel bio-brandstof per 2021 naar tien procent te laten groeien, en nog verder tegen 2025. Een gesprek met Pat zit vol inspiratie - hij is de engineer van de engineers - terwijl zijn kunde om de meest complexe onderwerpen in begrijpelijke taal uit te leggen volgens mij ongeëvenaard is.

12.00 uur

Hoewel het ietwat vroeg is voor de lunch en de race op het logische tijdstip van 13.00 uur begint, neem ik een bakje Caesar salade mee bij Mercedes, met een fruitsalade als dessert. Tegen de tijd dat ik klaar ben, is het tijd voor de grid walk.

Vanuit de pits zie ik de nieuw geschilderde parkeerplek voor de wereldkampioen van 2019 - en ik vraag me af of het circuit het lot tart. Daarna bekijk ik de volgepakte hoofdtribune en algemene toegangsgebieden naast de heuvel richting bocht, terwijl ik herinner dat promotor Bobby Epstein een publiek van 120.000 man verwachtte op de dag van de race. Hij zal er niet ver naast zitten, als hij er al naast zit.

In gesprek met Bobby hoor ik dat er voor januari een herasfaltering gepland is voor het circuit. Zo'n 40 procent van het circuit, 2,2 kilometer, krijgt nieuw asfalt. Dat zou de meeste coureurs en bovendien de MotoGP-rijders tevreden moeten stellen.

13.30 uur

Na een kwart van de race loop ik naar buiten om de windrichting en -snelheid te checken. Toevallig stopt de truck met Sebastian Vettel's Ferrari recht voor het mediacentrum om de auto af te leveren. Ik maak een aantal close-ups van de schade aan de achterwielophanging die de uitvalbeurt van de Duitser veroorzaakte. Daarna bestudeer ik wat onderdelen laag op de auto, die nu op ooghoogte te zien zijn...

15.00 uur

Mixed zone-sessies na de race, waarbij Kimi Raikkonen per ongeluk mijn telefoon uit mijn hand slaat. Hij verontschuldigt zich, vraagt of het in orde is en wijst dan naar zijn team: "Laat hen een nieuwe voor je kopen als het kapot is..." Gelukkig is dat niet nodig, Kimi.

Het circuit heeft het lot niet getart en Lewis haalt overtuigend zijn zesde titel binnen - en zijn derde op rij - na wederom een bijzonder dominant seizoen. Ik zie Nico Rosberg rondlopen en vraag me af wat Lewis echt denkt over zijn voormalig teamgenoot, die zijn reeks onderbrak door de titel in 2016 te winnen.

Als dat niet was gebeurd, zou Lewis vandaag zijn zesde opeenvolgende titel gevierd hebben, terwijl hij Michael Schumacher met zeven titels zou evenaren.

16.00 uur

Tijd voor de langere interviews: ik ga naar Andreas Seidls sessie over de race van McLaren - Sjeik Mohammed van Bahrein, die aan het hoofd staat van de directie van McLaren, kijkt geïnteresseerd toe en dat is een goed teken - waarna ik Michael Masi's debrief meepak om 17.00 uur. Beide sessies zijn redelijk kort.

17.30 uur

Vertrek naar de parkeerplaats en mijn auto - ik slaap in de buurt van het vliegveld van Austin omdat ik een vroege vlucht (om 7.00 uur) heb naar New York. Daarna volgt via Madrid een reis naar Brussel. Laten we hopen dat alles volgens schema verloopt...