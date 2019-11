FIA voorkomt afsnijden bocht 8 door plaatsing van sausage kerb

De FIA heeft voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten een kleine aanpassing gedaan aan het Circuit of the Americas. In bocht 8 is een sausage kerb geplaatst om te voorkomen dat coureurs de bocht afsnijden.

Tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten zagen veel coureurs een klein gat in de regels ontstaan rond de situatie op het circuit in bocht 8. In de Event Notes van de wedstrijdleider voor de race in Austin werd over een aantal punten op het circuit gesproken over de track limits, maar daarin stond niets vermeld over bocht 8.

Een aantal coureurs kwam er in de vrije trainingen achter dat het mogelijk was om die bocht naar rechts als het ware een beetje af te snijden door helemaal aan de binnenkant langs de kerbstones te rijden. Op die manier positioneerden ze zich beter voor bocht 9, die linksaf gaat en leidt naar een recht stuk. Daarmee behalen ze een voordeel, wat tijdwinst kan opleveren.

De FIA is daar na afloop van de kwalificatie mee bezig gegaan om herhaling van deze praktijken te voorkomen. Daarom is er een oranje sausage kerb aan de binnenkant van de kerbstones in bocht 8 neergelegd. Daarmee moet het afsnijden van die bocht onmogelijk gemaakt zijn. Dat is op te maken uit de gereviseerde Event Notes van de wedstrijdleider.

The FIA has installed a new kerb at Austin’s Turn 8 to deter corner cutting pic.twitter.com/n7nvR5JItM — Jon Noble (@NobleF1) November 3, 2019

In hetzelfde document doet de FIA ook uit de doeken hoe men gaat letten op het overschrijden van de track limits bij het uitkomen van bocht 19. In de vrije trainingen en kwalificatie werd de rondetijd van die ronde van een coureur geschrapt, in de race gaat het iets anders: als een coureur daar drie keer de track limits overschrijdt, krijgt hij een zwart-witte waarschuwingsvlag. Gaat een hij daarna nogmaals in de fout, dan wordt de zaak doorverwezen naar de stewards.