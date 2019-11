Codemasters tot en met 2025 maker van officiële Formule 1-games

Codemasters zal voorlopig de maker van de officiële games van de Formule 1 blijven. De gamemaker heeft een contract tot 2025 getekend met de sport, waarbij er een optie is voor nog twee jaren.

De samenwerking tussen de Formule 1 en Codemasters begon al in 2008, waarna in 2009 met F1 2009 het eerste spel voor de Wii en Playstation Portable in de winkels lag. In 2010 kwam F1 2010 uit, waarmee voor het eerst ook de PC en de consoles van Sony (Playstation) en Microsoft (Xbox) bediend werden. Sindsdien is er ieder jaar een nieuwe versie van de game uitgekomen en dat zal dus tot 2025 blijven gebeuren.

Daar blijft het mogelijk niet bij, zo verklaarde Codemasters in een verklaring op haar website. De gameontwikkelaar heeft ook een optie om het contract met twee extra jaren te verlengen. Daardoor zouden de rechten voor de F1-games tot eind 2027 in handen kunnen blijven van Codemasters. "We zijn blij dat we onze lange samenwerking met de koningsklasse van de autosport kunnen verlengen", verklaart Frank Sagnier, CEO van Codemasters.

"Zowel de sport als de gamefranchise gaan van hoogtepunt naar hoogtepunt en de komst van nieuwe platforms, bedrijfsmodellen en gebieden, gecombineerd met de snelle groei van de F1 Esports Series, geeft ons een springplank naar nog groter succes. Ik kijk ernaar uit te zien hoe het team blijft innoveren om onze huidige spelers en nieuwe fans te verrassen en verlichten met de spannende wereld van de F1."

Frank Arthofer, Director of Digital and Licensing bij de F1, verklaarde het volgende: "Sinds 2008 is Codemasters een waardevolle partner voor de franchise door consistent games van de hoogste kwaliteit te maken en fans in staat te stellen dichter bij de wereld van de F1 te komen. We hebben een gedeelde visie om de aantrekkingskracht van de F1 te vergroten en de officiële videogame blijft daar een belangrijk onderdeel van."