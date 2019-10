'Beter voor het milieu om wel een Nederlandse Grand Prix te organiseren'

De organisatie van de Nederlandse Grand Prix is blij dat de eerste rechtszaak tegen de milieugroeperingen gewonnen is. Volgens sportief directeur Jan Lammers is het zelfs goed voor het evenement dat deze organisaties meedenken.

Dat heeft alle te maken met het streven dat de Dutch Grand Prix heeft: zij willen van de Grand Prix van Nederland de duurzaamste race op de kalender van de Formule 1 maken. Dat vertelde Lammers vandaag aan de Telegraaf, nadat de eerste rechtszaak over de verbouwingen op Zandvoort gewonnen werd door het circuit en de provincie. Lammers stelt dat deze rechtszaken onderdeel van het werk zijn.

"Dit hoort nu eenmaal bij het werk. We kunnen luisteren naar mensen die reële argumenten hebben. Dan kunnen we kijken of we er iets aan kunnen doen. Daar zijn we ook blij mee, want onze doelstelling is om de duurzaamste Grand prix op de kalender te worden. Daarvoor hebben we de argumenten van de milieuorganisaties ook nodig. Maar mensen die principieel tegen zijn, kan je niet overtuigen. Die discussie is soms moeilijk."

Door de verleende vergunning en de winst in de rechtszaak van dinsdag kan Circuit Zandvoort zoals gepland op 4 november beginnen met de echter verbouwingen aan het circuit. Toch zullen er nog een aantal rechtszaken volgen, waaronder over het mogen organiseren van de Grand Prix in zijn algemeenheid. Lammers denkt niet dat het zo ver gaat komen door het positieve effect van de race op het milieu.

"Er is veel discussie losgekomen door de komst van de Grand Prix. Daardoor zijn een aantal dingen verbeterd. De aanpassing van de trein levert de omliggende gemeenten ook de andere 362 dagen per jaar voordeel op. Globaal gezien is het beter voor het milieu om wel een Grand Prix te hebben dan niet. De situatie is na de Grand Prix zoveel beter dan die ooit geweest is. Daar moeten we gewoon blij mee zijn."