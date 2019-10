Brawn vindt Mexicaanse GP perfect voorbeeld waarom nieuwe reglementen nodig zijn

De Formule 1 krijgt vanaf 2021 nieuwe reglementen en dat is volgens Ross Brawn maar goed ook. De sportief directeur van de Formule 1 verklaarde dat de Mexicaanse Grand Prix een perfect voorbeeld is waarom er veranderingen moeten komen.

De Grand Prix van Mexico zal niet de boeken ingaan als de meest sprankelende race van het seizoen 2019. In de middenmoot waren er weliswaar een aantal inhaalacties, maar zeker aan het front van de race bleek het onmogelijk om binnen anderhalve seconde van elkaar te rijden. Inhaalacties bleven daar dan ook volledig uit.

Volgens Brawn is dat illustratief voor de huidige staat van de Formule 1, waar auto's zo'n één tot twee seconden per ronde sneller moeten zijn dan de auto voor hen om daadwerkelijk tot een inhaalactie te komen. Het illustreert de noodzaak voor nieuwe reglementen en volgens Brawn is het dan ook een goede zaak dat de reglementen deze week gepubliceerd worden.

"Het is jammer dat er op de baan niet veel gevechten waren, vooral bij de leiders, want alle ingrediënten waren er om een spannend gevecht te leveren. Dat geldt in het bijzonder rond het mogelijke gevecht tussen Mercedes en Ferrari op een circuit waar inhalen erg goed mogelijk is. We zagen echter opnieuw dat het lastig wordt om dichtbij te komen en in te halen zodra de auto's aan elkaar gewaagd zijn."

"Een aantal ronden te dichtbij rijden kan je banden slopen, waardoor coureurs inhouden en ze laten herstellen voor ze een nieuwe korte aanval inzetten. Dit is niets nieuws, maar het bevestigt wederom dat er noodzaak is voor een verandering in de reglementen om auto's echt met elkaar te kunnen laten vechten. Verandering is nu niet ver weg meer, in ieder geval op papier, want over een paar dagen beslist het World Motor Sport Council over de reglementen voor 2021."