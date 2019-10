Formule 1 geeft opheldering over grafieken over prestaties banden

De Formule 1 heeft zojuist officieel aangekondigd dat het de grafiek over de prestaties van de banden vanaf de Mexicaanse Grand Prix vast gaat inzetten. In Japan waren deze grafieken voor het eerst te zien tijdens een live-uitzending.

De grafieken met de prestaties van de banden deden in Japan haar onaangekondigd hun intrede en vanaf Mexico zal het een vast onderdeel van de uitzendingen worden. Dat kondigde de Formule 1 vlak voor de start van de Mexicaanse Grand Prix aan in een persbericht. De sport benadrukt hierbij dat het gaat om de prestaties van de band en niet om de hoeveelheid slijtage.

"Het percentage geeft een indicatie van de prestaties van de band tot zo ver in de stint; deze waarde moet niet verward worden met de bandenslijtage. Dat heeft betrekking op de hoeveelheid rubber dat er van de band is gekomen tijdens de gebruiksperiode. Lagere waarden geven een proportioneel verlies van prestaties van de band aan, door de degradatie van de banden", staat in het statement.

Doel grafiek is fans meer inzicht geven

Met de grafiek wil de Formule 1 de kijkers meer inzicht geven in de huidige conditie van de banden van een auto 'wat betreft de relatieve prestaties, door informatie van timing en telemetrie te analyseren en het verwachte verlies aan rondetijd te berekenen'. Op die manier moeten de fans beter kunnen begrijpen wat het effect van de conditie van een band is op de prestaties op het circuit.

Daar bovenop bieden de grafieken volgens de Formule 1 meer inzicht in belangrijke momenten van een race, evenals op langere termijn een beeld van het managen van de banden. "Hierbij hoort ook het relatieve verschil in prestaties van de band tussen twee auto's in een duel en de implicatie dat een van de auto's eerder dan de ander moet stoppen, wat de uitkomst van de racestrategie kan bepalen." Over een heel seizoen gezien kunnen de fans ook beter een beeld vormen over welke auto's beter met de banden overweg kunnen.

Formule 1 weerlegt kritiek Pirelli en geeft bronnen prijs

Na afloop van de race in Japan kwam er veel kritiek op de bandengrafiek, vooral vanuit Pirelli. Mario Isola benadrukte dat de data niet bij Pirelli vandaan kwamen, terwijl hij eigenlijk van mening was dat zijn bedrijf hiermee geen dienst bewezen werd. Dean Locke, hoofd uitzendingen en media van de Formule 1, benadrukt tegenover GPToday.net echter dat het hierbij niet gaat om hoeveel ronden een band nog mee gaat, maar dat het een indicatie van de prestatie van de band is.

"We hebben alle parameters in een enorm algoritme gestopt, die we tussen de acht en twaalf weken getest hebben op alle mogelijke races om te zien wat eruit kwam. Het zijn enorm veel parameters: wat de auto doet, waar die reed, de drop off van de band. Het gaat hierbij om de prestatie van de band. Er was een licht misverstand dat het zou gaan om 'wanneer de band gaat exploderen'. Dat is niet zo, het gaat om het verlies aan rondetijd door die prestaties van de band."

In het persbericht ging de F1 ook dieper in op welke bronnen er wel gebruikt zijn voor de berekening van deze statistieken. "Hieronder vallen data van de live timing, live telemetrie van alle auto's, de compound, de lengte van de stint en het totaal aantal gereden ronden op de set, status van het circuit, informatie van de marshals en informatie over het weer."