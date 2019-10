Officieel: Ross Brawn bevestigt dat er geen kwalificatieraces komen

Ross Brawn, de sportdirecteur van de Formule 1, heeft bevestigd dat tijdens de laatste bijeenkomst in Parijs omtrent de nieuwe reglementen de kwalificatie met korte races met omgekeerde grid op zaterdag met een grote meerderheid werd verworpen. Dit was tot verrassing van Liberty Media. Een van de andere dingen die besproken werden, was het budgetplafond.

Het idee van de Amerikanen was om in 2020 tijdens drie Grands Prix korte races van 100 kilometer te rijden als test voor implementatie in 2021. In deze kwalificatierace zou gestart worden in de omgekeerde volgorde van het wereldkampioenschap. Dat was een ding wat de teams niet beviel. Dit zou zorgen dat met het huidige klassement Williams vooraan komt te rijden. Op een baan waar inhalen heel lastig is, is het behalen van een goede startpositie voor de topteams dus heel lastig. Eerder konden wij ook al meldden dat veel teams en coureurs erop tegen waren, maar Williams vond het wel een strak plan.

Ross Brawn, die een eigen Formule 1-team had en nu als directeur bij de Formule 1 in dienst is, bevestigde dat er geen interesse voor de verandering was: "Het huidige systeem betekent dat we unanimiteit nodig hebben om elk besluit voor volgend jaar te realiseren. De teams zeiden aanvankelijk dat ze het daarmee eens zouden zijn, maar ze hebben er goed over nagedacht en zijn van gedachten veranderd.”

Het idee was niet goed genoeg

Liberty legde het idee uit dat het uiteindelijk aan de teams voorstelde: "We wilden dit systeem in een paar races volgend seizoen proberen, een ander format waarbij we zaterdag een omgekeerde grid wilden maken op basis van de volgorde van het kampioenschap op dat moment. Die race van 100 km zou de volgorde van de grid bepalen voor de race van zondag."

"Ik vond het fascinerend. De teambazen waren een beetje nerveus, ik begrijp het, maar we vroegen gewoon om de mogelijkheid om het nieuw formaat in drie races te proberen. Als het niet werkt, geven we het idee op: als het werkt, is dat geweldig. Het is frustrerend dat we het niet konden doen, maar ik denk dat dat helaas het klassieke Formule 1-probleem is."