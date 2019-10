Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Mexico, dag 3

Zaterdag, 7.00 uur

Opstaan, nadat ik om middernacht naar bed ging: door de organisatoren van de Mexicaanse Grand Prix werd ik uitgenodigd bij een lucha libre-evenement - letterlijk vrij worstelen, net zoals in de WWE man tegen man of trio tegen trio. Hoewel ik het niet direct een sport wil noemen, is het absoluut een flamboyante show dat zich vanuit een geaccepteerde sport ontwikkeld heeft. Tijdens de (nogal hilarische) gebeurtenissen op de avond vraag ik me af of dit is waar de Formule 1 uiteindelijk naartoe gaat...

8.00 uur

De shuttle naar het circuit brengt ons daar binnen 20 minuten. Ik ga voor mijn traditionele Mexicaanse ontbijt: tropisch fruit met taartjes en koffie, waarna ik uitpak, de mail bijwerk en het nieuws lees. Bij eerstgenoemde zit een uitnodiging van Rafael Gisholt, de schaalmodelverzamelaar naar wie ik in het dagboek van donderdag verwees, om zijn volledige collectie te bekijken in een tent in de Fan Zone.

9.00 uur

Ik ga naar Rafael, die een rondleiding met uitleg geeft bij alle 953 modellen, die per seizoen gerangschikt zijn. De drie beste constructeurs van ieder seizoen hebben een prominente plek. Hij vertelde mij dat hij een model heeft van iedere auto die in ieder geval een Grand Prix gestart is. Waar modellen niet beschikbaar waren, paste hij erop lijkende ontwerpen aan.

Ik probeer hem in de val te lokken met obscure inschrijvingen en faal: one-offs die maar een een Japanse Grand Prix meededen in de jaren '70? Present en correct. De LDS'en en Borossen van de F1? Ook. Om zijn collectie bij elkaar te krijgen, kocht Rafael de beschikbare modellen en daarna bouwde hij zelf de rest - hij schat dat hij zelf zo'n 250 modellen gebouwd of aangepast heeft, en alles ziet er piekfijn uit.

10.00 uur

Op de route naar het mediacentrum voor VT3 ga ik verder met het verhaal over de bandengrafieken. Ik verneem dat er al een meeting gehouden is tussen de F1 en Pirelli en dat alles snel opgehelderd zal worden, hopelijk voor de race van zondag.

11.00 uur

Ik loop een rondje door de paddock - het is een goed moment om mensen in de F1-mensen te spreken die niet bezig zijn met activiteiten op de baan. Ik spot een contact met goede kennis over de F1-scene in de VS en hij drukt zijn zorgen uit over de manier waarop Liberty de Grand Prix van Miami 'bekendmaakte', voordat alle noodzakelijke akkoorden gesloten zijn: dit verraste de politici, die er op zijn best niet gelukkig mee zijn, vooral nadat ze forse kritiek kregen door lokale tegenstanders...

Hij betwijfelt ook of een stratenrace in Las Vegas van de grond komt: de hotels in de stad zitten voor 90 procent vol en de vier grote casinogroepen zien er weinig in om de Strip tot wel zes weken te ontwrichten, om zo de laatste tien procent te vinden. Hun steun, zegt hij, die vitaal is voor het organiseren van de race, is er dus niet echt.

Het is nu drie jaar geleden dat Liberty de F1 kocht en meer races in de VS beloofde - maar desondanks heeft de sport nog altijd alleen Austin, waarvan het contract volgend jaar afloopt...

12.00 uur

Lunch - de gesprekken over een buikvirus in de paddock maken me nerveus, dus ik hou het op pasta. Daarna bereid ik me voor op de kwalificatie, die om 13.00 uur gehouden wordt. Dat is volgens mij de meest logische tijd voor die sessie, omdat het voldoende tijd geeft voor media-activiteiten na de briefings van de coureurs, voordat ze het circuit verlaten voor sponsorverplichtingen.

14.00 uur

Er wordt vooral gesproken over het niet houden aan de gele vlag door Max Verstappen - maar het duurt zo lang dat men zich af begint te vragen of er actie ondernomen wordt. Mij wordt verteld dat de vertraging er is omdat de stewards onderzoeken of ze een onderzoek moeten instellen...

16.00 uur

Tijdens het persmoment van McLaren bevestigt Andreas Seidl dat het concept met de kwalificatierace nog niet dood is, maar simpelweg op een laag pitje staat terwijl de F1 andere prioriteiten heeft. Kan het nog geïntroduceerd worden in 2020? Mogelijk, maar onwaarschijnlijk. Het seizoen daarna is waarschijnlijker.

17.00 uur

Vorig jaar gaven de promotors mij een set manchetknopen voor mijn verjaardag - die valt samen met deze race of die in de VS, afhankelijk van de exacte kalender - en dit jaar hebben ze gekozen voor een street art spijkerjas, die specifiek voor mij gemaakt is door Jimmy Paintz, de gastartiest van deze Grand Prix. Hij komt uit Hollywood, waar zijn muurschilderingen legendarisch zijn.

Ik besluit te kiezen voor een oranje thema en ben erg blij met mijn cadeau, die ik morgen met trots zal dragen op de grid. Bedankt!

18.00 uur

De dag zit erop, dus ik vertrek naar het hotel om mijn tas te dumpen, voordat ik een Uber pak naar het mediadiner met de promotor van de race. Ik lig op bed om kort het tv-nieuws te kijken en val prompt in slaap! Hierbij een enorme publieke verontschuldiging voor Rodrigo en zijn team. Het spijt me, maar de jetlag won het van mij...