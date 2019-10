Pierre Gasly 'voelde zich echt niet geweldig' op zaterdag in Mexico

Pierre Gasly zette vandaag een knappe prestatie neer door zich als tiende te kwalificeren voor de Grand Prix van Mexico. De coureur van Scuderia Toro Rosso kampt namelijk met een virus, waardoor hij een deel van de vrije training liet schieten.

Pas in de laatste twintig minuten meldde Gasly zich in de pitbox tijdens VT3 om een aantal ronden te rijden op de opdrogende baan. Daarbij zette hij knap de zevende tijd neer. Vervolgens reden hij en teamgenoot Daniil Kvyat zich allebei naar Q3 tijdens de kwalificatie. De Rus pakte uiteindelijk de negende startpositie, Gasly moest genoegen nemen met P10.

Na afloop van de kwalificatie verklaarde Gasly tegenover GPToday.net dat hij zich 'niet echt geweldig' voelde. "Ik heb niet veel geslapen. Er heerst hier een soort virus, waardoor veel mensen ziek zijn. Ik heb het ook opgelopen. Ik heb weinig geslapen en voelde me echt niet geweldig. Ik heb geprobeerd de hele dag door te drukken om te doen wat ik moest doen."

"Zodra er adrenaline komt door de snelheid en doordat je weet dat je je ding moet doen, dan kom je in een andere soort zone terecht. Qua concentratie is het wat lastig. Ik was nog in staat om het goed te doen, maar ik voel me niet op mijn best. Morgen zou het beter moeten gaan. Ik ga vroeg terug naar het hotel, waar ik wil gaan uitrusten, slapen en zoveel mogelijk gaan herstellen. Ook onze personeelsleden proberen me zoveel mogelijk te helpen met herstellen voor de race."

Gasly 'ziet morgen wel of het echt zo'n nadeel is'

In de vrije trainingen bleek de slijtage van de zacht band hoog te zijn, dus de teams wilden graag een start op deze compound ontwijken. Toro Rosso nam uiteindelijk 'het risico' en eindigde met twee auto's op softs in de top tien, maar Gasly houdt geloof in een goede afloop. "Dit was het risico. Aan de andere kant hebben we op dit moment niet de snelheid om te vechten met de McLarens, dus P9 en P10 was het beste wat we konden behalen."

"We hebben het in de eerste run in Q2 op de mediums geprobeerd, maar het tijdsverschil tussen de banden was gewoon te groot. We zeiden toen dat we het gingen proberen. Je kan niet echt spelletjes spelen door voor de finish af te remmen of zoiets. We zullen morgen uitvinden of het echt zo'n nadeel is of dat we het toch kunnen laten werken."