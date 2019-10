Charles Leclerc: "Red Bull en Verstappen waren extreem snel vandaag"

Charles Leclerc kwam in Mexico net tekort voor de pole position. Na afloop van de kwalificatie deelde de Ferrari-coureur een dik compliment uit aan Red Bull Racing en Max Verstappen, en sprak hij de hoop uit op een goede start op zondag.

Ferrari leek voorafgaand aan het weekend in Mexico de grote favoriet te zijn voor de pole position, maar voor het eerst sinds Hongarije lukte het de Scuderia niet om beslag te leggen op de pole position. Leclerc en Sebastian Vettel moesten hun meerdere erkennen in Verstappen, die voor de tweede keer dit seizoen de pole voor zich opeiste. De Nederlander was tevens de enige coureur die onder de 1 minuut en 15 seconden dook.

Intussen moest Ferrari het dus doen met de tweede en derde posities op de startopstelling. Daarbij lukte het Leclerc om zijn teamgenoot te verslaan in de kwalificatie. De Monegask deelde een groot compliment uit aan Verstappen en Red Bull Racing, maar stelde niet helemaal tevreden te zijn met de balans van zijn auto in de tweede ronde van Q3.

"De eerste ronde was redelijk goed. Voor de tweede ronde pasten we de balans aan, zodat we iets meer grip aan de voorkant hadden. Dat hielp in de eerste sector, maar de laatste sector was lastig en daar verloor ik de achterkant. Daar verloor ik alle tijd die ik in de eerste sector had goedgemaakt. Red Bull, en Max in het bijzonder, waren extreem snel, maar het zal morgen een lange race worden."

Ferrari heeft dit seizoen het voordeel als het aankomt op topsnelheid en dat kan het team bij de start in Mexico in de kaart spelen. Leclerc weet dat en hij hoopt dat hij en het team hun slag kunnen slaan bij de start van de race. "De start zal erg belangrijk zijn. Onze topsnelheid is erg goed, dus hopelijk kunnen we daar bij de start ons een voordeel mee bezorgen."