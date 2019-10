Daniel Ricciardo: "De middenmoot zit zeer, zeer dicht bij elkaar"

Welk team wint dit weekend in Mexico de slag om de middenmoot? Volgens Daniel Ricciardo zit het allemaal weer dichtbij elkaar, maar hij heeft er vertrouwen in dat Renault in staat is om alles op orde te krijgen.

Renault had het lastig op de vrijdag op het Autodromo Hermanos Rodriguez tijdens beide vrije trainingen. Zowel Scuderia Toro Rosso als McLaren leken op basis van de oefensessies sneller te zijn. Ricciardo is echter optimistisch dat Renault sterker voor de dag zal komen op zaterdag, nadat hij 'ongeveer een uur' in een debriefing doorgebracht heeft met zijn engineers om de juiste afstelling voor de auto te vinden.

"We hadden vandaag niet zoveel snelheid als we hadden willen hebben. Ik heb echter ongeveer een uur doorgebracht in een briefing met het team en ik heb er vertrouwen in dat we de problemen kunnen aanpakken, zodat we morgen beter voor de dag komen. De zachte band houdt het niet lang vol op de lange run. De harde band houdt het beter vol, maar die blokkeerde je makkelijk, waardoor je flatspots opliep. Ook ik was een van de velen die in de eerste bocht van de baan ging."

Ricciardo verwacht strategisch spel in kwalificatie

Gevraagd naar de strijd in de middenmoot vertelde Ricciardo: "Het is erg, erg spannend en ik denk dat er vandaag een tiende, misschien anderhalve tiende zat tussen vijf auto's. Het gaat heel spannend worden, maar ik ben er zeker van dat het morgen goedkomt. Het zal spannend blijven, want ik denk niet dat iemand een grote buffer kan opbouwen. Ik weet dat ik me op een aantal punten kan verbeteren en dat ik iets meer uit de auto kan halen."

Er gaan geruchten dat sommige teams met opzet Q3 willen mislopen, zodat ze de race met vrije bandenkeuze kunnen beginnen. Dat komt door de hoge degradatie op vrijdag. "We zullen zien", antwoordde Ricciardo. "Na VT3 zullen we het hebben over de strategie in de kwalificatie. Als de soft net als vandaag weer snel wegvalt, wordt het een interessante en strategische kwalificatie morgen."