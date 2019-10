Pirelli niet blij met bandengrafiek in TV-uitzending: "Informatie is misleidend en niet van ons"

Pirelli is niet blij met de nieuwe grafiek over de bandenslijtage die de Formule 1 inzette tijdens de Grand Prix van Japan. Dat verklaarde motorsportbaas Mario Isola tegenover onder andere GPToday.net: "Deze informatie is absoluut misleidend en komt niet bij ons vandaan."

Tijdens de uitzending van de Grand Prix van Japan introduceerde de Formule 1 een nieuwe grafiek ter ondersteuning van de race. In deze grafiek was te zien in welke toestand de banden van de coureurs op een bepaald moment in de race was. Op het oog leek de informatie bij Pirelli vandaan te komen, maar dat ontkende Isola in Mexico. "Deze data komen niet bij ons vandaan. Het is volgens mij erg lastig om het percentage slijtage van iedere auto te voorspellen."

"Wij kunnen alleen een schatting doen op basis van het gemiddelde, maar er zijn data die gerelateerd zijn aan iedere afzonderlijke auto. Die zijn verschillend. Dit is ook iets wat de teams graag willen weten. Als je als team een betrouwbare voorspelling van de slijtage hebt, heb je een groot voordeel. Zoals je kan begrijpen, is dit informatie die erg lastig te verkrijgen is."

Slijtage banden afhankelijk van 'te veel parameters'

Isola en Pirelli waren dan ook verrast doen ze het grafiekje in beeld zagen verschijnen tijdens de Japanse Grand Prix. Volgens de autosportbaas van de Italiaanse bandenfabrikant is het bijzonder moeilijk om een voorspelling te doen van hoeveel slijtage een band heeft tijdens een race. Dat komt doordat dit van een groot aantal factoren afhangt.

"Het hangt af van de rijstijl, de auto, de hoeveelheid bandenmanagement tijdens de race, de omstandigheden die je hebt op zondag ten opzichte van vrijdag, want op die dag worden de voorspellingen gedaan. Als je op zondag tien graden warmer of kouder is dan op vrijdag, kan het anders zijn. Ook hangt het er vanaf of je in vrije lucht of in verkeer rijdt en hoeveel brandstof je bij je hebt. Er zijn te veel parameters waar je rekening mee moet houden voor deze berekening."