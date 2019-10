Noord-Holland verstrekt 'cruciale' vergunning aan Circuit Zandvoort voor verbouwing

Circuit Zandvoort kan eindelijk stappen gaan zetten met de verbouwing voorafgaand aan de Nederlandse Grand Prix van 2020. De provincie Noord-Holland heeft vandaag een 'cruciale' vergunning verleend, zo meldt het Noordhollands Dagblad.

De vergunning die Circuit Zandvoort van de provincie gekregen heeft, zorgt ervoor dat er onder meer tijdelijke tribunes gebouwd mogen worden. Ook mogen er grondwerkzaamheden gedaan worden, mogen er extra asfaltlagen neergelegd worden, kunnen paden verbreed, versterkt en aangelegd worden en kunnen er twee tunnels aangelegd worden.

"De provincie en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bevestigen met deze ontheffing dat Circuit Zandvoort zorgvuldig te werk is gegaan in voorbereiding op de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in 2020", vertelt circuitdirecteur Robert van Overdijk in een statement. "Het circuit heeft aangetoond dat de stikstofdepositie in de komende jaren alleen maar minder wordt, zoals de nieuwe wetgeving ook voorschrijft. Met deze stap laat Circuit Zandvoort ook zien dat we, zoals we gezegd en beloofd hebben, de wet en regelgeving zeer serieus nemen, ondanks dat anderen graag anders doen geloven."

De vergunning die vandaag door Noord-Holland aan het circuit verstrekt is, is afgegeven in het kader van de Wet Natuurbescherming. Deze vergunning is cruciaal voor Zandvoort. Het circuit ligt midden in een beschermd duingebied, dat tevens de leefruimte betreft van een aantal beschermde diersoorten. Enigszins opvallend is de verstrekking van de vergunning wel, omdat door heel Nederland veel bouwprojecten niet door kunnen gaan door de problemen met de stikstofuitstoot.

Het verlenen van de vergunning is een klap in het gezicht van de milieuorganisaties, die zich inzetten voor het omliggende natuurgebied en de diersoorten die daar leven. Stichting Rust aan de Kust verklaarde vandaag nog dat het vermoedt dat de provincie onder een hoedje speelt met het circuit. Helemaal weg zijn de zorgen van Circuit Zandvoort nog niet: maandag dient er een nieuw kort geding, terwijl er dinsdag uitspraak wordt gedaan in het eerste kort geding.