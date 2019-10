Organisatie Nederlandse Grand Prix loopt 'enorm voor op schema volgens FOM'

Circuit Zandvoort heeft nog een half jaar de tijd om op tijd klaar te zijn voor de terugkeer van de Formule 1. Volgens Dutch GP-directeur Imre van Leeuwen liggen de organisatie en het circuit 'enorm voor op schema'.

Tussen 1 en 3 mei 2020 staat de Nederlandse Grand Prix na 35 jaar weer op het programma. Om de race plaats te kunnen laten vinden, gaat het circuit nog op de schop. Er worden meer tribunes gebouwd, het pitcomplex wordt uitgebreid, het circuit zal op sommige plekken verbreed worden en de laatste bocht krijgt een banking. Dit alles zal in de komende vijf tot zes maanden gedaan moeten worden.

Zorgen daarover zijn er niet bij Dutch GP, de organisator van de race. Van Leeuwen stelde in de podcast The Road to Zandvoort dat ze volgens de FOM voor op schema liggen. "Als we de FOM mogen geloven, lopen we enorm voor op schema. Dat is het enige referentiekader wat we hebben. We zijn op dit moment geen dingen meer aan het verzinnen, maar alles zit nu in de uitvoerende fase."

"De aankomende tijd zijn er vooral mijlpalen qua vergunningen. Daar hangen data aan waarop deze ingediend moeten zijn. Dat zijn ook harde deadlines. Qua communicatie kan je natuurlijk een beetje schuiven. De werkzaamheden verschuiven natuurlijk wel een beetje. Het is niet zo dat de dertig mensen nu alleen met vergunningen bezig zijn en over drie maanden alleen met de catering. Alles gebeurt nu parallel aan elkaar."

Geen sprake van strijd met TT Circuit Assen

Voordat Circuit Zandvoort in mei officieel naar buiten kon brengen dat de Formule 1 vanaf 2020 terugkeert op het Noord-Hollandse circuit in de duinen, leek er sprake te zijn van een heuse strijd voor de organisatie van de Nederlandse Grand Prix. TT Circuit Assen leek zich hierbij nadrukkelijk te melden als kandidaat door regelmatig de publiciteit te zoeken.

Dutch GP heeft hier echter weinig van gemerkt. Volgens Van Leeuwen werd die strijd vooral in de media uitgevochten, maar was er bij de FOM niets over bekend. "In de media was die strijd er, maar daar heb ik met de FOM aan tafel niets van gemerkt. Ik weet dat wij met de FOM hebben gezeten. Zodra we vroegen over de herrie in Nederland rond Assen, keken ze ons aan en stelden ze niet te weten waarom."