Honda verwacht 'zeker geen makkelijk weekend' in Mexico

Honda keert in Mexico terug op de plek waar het haar eerste Grand Prix als constructeur wist te winnen. De motorleverancier en technisch directeur Toyoharu Tanabe weten dat een herhaling van de winst komend weekend lastig gaat worden.

De Mexicaanse Grand Prix van 1965 was een prooi voor Honda. Het fabrieksteam kwam met Richie Ginther als eerste over de finish op het Autodromo Hermanos Rodriguez, dat ook doen al de plaats van handeling was voor de Mexicaanse Formule 1-race. Het was destijds ook de eerste overwinning die Honda als constructeur in de Formule 1 wist te pakken. Vandaag is dat precies 54 jaar geleden.

Dit weekend hoopt Honda op een herhaling van dat succes als motorleverancier van Red Bull Racing. Tanabe beseft echter heel goed dat het lastig wordt om de race te winnen, zeker gezien de vorm van Ferrari en Mercedes. "We hebben in de laatste races een duidelijke verbetering gezien in de prestaties van een aantal van onze concurrenten. Daarom verwachten we niet dat dit een makkelijk weekend voor ons wordt."

Mexicaanse Grand Prix 'lastig' door hoogte

Tanabe benadrukt in zijn voorbeschouwing op de website van Honda dat de race in Mexico een aparte is. Er wordt op hoogte gereden en dat zorgt voor een aantal 'interessante' vraagstukken voor team en motorleverancier. "Het Autodromo Hermanos Rodriguez zorgt voor interessante vraagstukken voor zowel engineers van het chassis als de power unit. De meeste daarvan zijn gelinkt aan het feit dat Mexico-Stad 2,3 kilometer boven de zeespiegel ligt."

"De lage dichtheid van de lucht zorgt ervoor dat de turbine van de krachtbron harder moet werken om hetzelfde vermogen te leveren als op andere circuits. Het feit dat de lucht dunner is, betekent ook dat het koelen van auto-onderdelen en de motor minder effectief is en het heeft ook invloed op de efficiëntie van de aerodynamica. Daarom rijden de auto's in een configuratie met veel downforce."