Carlos Sainz: "Opstarten YouTube-kanaal was eigen idee, niet die van Norris"

In navolging van onder andere teamgenoot Lando Norris is Carlos Sainz zijn eigen YouTube-kanaal begonnen. De McLaren-coureur ontkent echter dat zijn jonge teamgenoot de inspiratiebron geweest is voor zijn nieuwe digitale avontuur.

De pas 19-jarige Norris is een product van de generatie die opgegroeid is met de nieuwe sociale media als Instagram en YouTube. De Brit gamet graag in zijn vrije tijd en deelt dit via Twitch dan ook graag met de buitenwereld, terwijl hij zijn fans via YouTube een inkijkje geeft in het leven van een Formule 1-coureur geeft. Via Instagram trapt Norris vooral lol, waarbij hij af en toe de draak steekt met teamgenoot Sainz.

De Spanjaard is naast Norris helemaal opgebloeid en gaat inmiddels op Instagram mee in de grappen en grollen van zijn jongere teamgenoot. Daarnaast nam hij ruim twee weken geleden de stap om zich op YouTube aan te melden. Op het platform heeft Sainz tot nu toe een video gedeeld, waarin hij de kijkers meeneemt achter de schermen voor een inkijkje in hoe hij een racedag beleeft.

'Wilde fans laten zien hoe dag in paddock verloopt'

Sainz ontkent dat Norris de reden is dat hij zich op YouTube aangemeld heeft en stelt dat hij dit uit eigen beweging gedaan heeft. "Lando houdt ervan om te zeggen dat hij de reden is dat dingen in mijn leven gebeuren, maar helaas voor hem is dat niet zo”, grapt Sainz tegenover onder andere GPToday.net. “Misschien klopt het voor één procent."

"Het idee van de video was om de fans te laten zien hoe een racedag in de paddock voor mij verloopt. We wilden ze mij laten volgen in hoe ik mij voorbereid op de race. In plaats van veel te praten, wilde ik laten zien wat die fan zou meemaken als hij mij als vriend zou volgen. Dat was het idee, en nu hebben we nog een aantal afleveringen met andere ideeën die eraan komen."

Volgens Sainz is het voor coureurs belangrijk om een verbinding aan te gaan met de fans. "Ik denk dat het belangrijk is. Het is iets wat heel erg nieuw voor mij is, want al het contact verliep tot nu toe via social media en Instagram. De wereld van YouTube moet ik nog een beetje ontdekken omdat het nieuw voor mij is, dus ik ga zien hoe het werkt."