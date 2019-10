Organisatie Dutch GP verwachtte tegenstanders: "We weten wat we moeten doen"

De organisatie van de Grand Prix van Nederland verwacht dat de race zonder grote problemen tussen 1 en 3 mei verreden kan worden. Dat vertelde directeur Imre van Leeuwen van organisator Dutch GP in de podcast The Road to Zandvoort van BNR.

Over een ruim halfjaar zal Zandvoort voor het eerst in 35 jaar gastheer zijn van een Formule 1-race. In de tussentijd moet er nog veel gebeuren aan het circuit en dat stuit momenteel op behoorlijk wat tegenstand. Milieuorganisaties proberen de verbouwingen tegen te houden door verleende vergunningen en ontheffingen aan te vechten, wat op zijn beurt weer gevolgen kan hebben voor het verloop van de werkzaamheden.

Tegenstand werd verwacht door Dutch GP

Van Leeuwen gaf in de podcast toe dat de organisatie van de Grand Prix wel tegenstand verwacht had, maar hij is ook blij dat er partners gevonden zijn en dat de kaartverkoop goed is verlopen. "We hadden tegenstand verwacht. Ik ben blij dat ook de andere kant rond is met de partners en dat we de kaarten verkocht hebben, want dat verwachtten we ook. Maar er is een groep die tegen is en dat wisten we van tevoren al."

"Het enige wat we kunnen doen is binnen de wet- en regelgeving onze zaken regelen, zodat we onszelf in de spiegel kunnen blijven aankijken en weten dat wat we doen zo verantwoord en duurzaam mogelijk is", zegt de algemeen directeur van de Dutch GP over hoe de tegenstanders overtuigd moeten en kunnen worden van de goede intenties van het evenement. "We zijn in gesprek met deze partijen."

Dutch GP 'weet wat we moeten doen'

"De meeste weerstand is tegen de verbouwing van het circuit. Daar gaan wij niet over, maar het circuit zelf. Zij opereren onder vergunningen van de provincie. Daar is nu dus weerstand tegen. Wij weten wat ons te doen staat, welke vergunningen we moeten aanvragen en wat we moeten doen om de vergunningen te krijgen. Tot nu toe ziet dat er allemaal geweldig uit en er is geen reden om eraan te twijfelen of dat goed gaat komen."

"Ook de stikstofuitstoot valt onder de plannen en ook dat is doorberekend. Het valt binnen de kaders en ook dat kunnen we aantonen. Op dat vlak zullen we dus ook binnen de regels blijven." Van Leeuwen antwoordt dan ook bevestigend op de vraag of het circuit en de organisatie alles voor elkaar gaan krijgen wat betreft het door laten gaan van de race: "Uiteraard."