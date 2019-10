De Formule 1 en de IndyCar hebben weinig dingen gemeen. Éen van de weinige dingen die ze wel gemeen hebben, is dat ze beiden op het Circuit Of The Americas rijden. COTA is de gastheer van veel grote race-evenementen: zowel de Formule 1, MotoGP, WEC (tot 2017), als de IndyCars rijden er hun races. In deze video vergelijken we de IndyCar met de Formule 1 naast elkaar.

Hoewel de Formule 1 en de IndyCar Series gelden als twee van de belangrijkste en snelste openwielklasses ter wereld, is het verschil in rondetijd bijzonder groot. De snelste ronde die Lewis Hamilton in 2018 wist te rijden, was meer dan elf seconden sneller dan de snelste rondetijd die Colton Herta begin 2019 wist te rijden in een IndyCar-bolide.

2018 snelste F1 raceronde: 1:37.392 (Lewis Hamilton)

2019 snelste IndyCar raceronde: 1:48.895 (Colton Herta)