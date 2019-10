Max Verstappen: "Daniel Ricciardo had geen verschil gemaakt in doorontwikkeling RB15"

De doorontwikkeling van de RB15 verloopt voor Red Bull Racing niet zo soepel als bij de bolides van de voorgaande jaren. Volgens Max Verstappen is het echter niet zo dat Daniel Ricciardo op dat vlak het verschil had kunnen maken.

Na een succesvolle samenwerking van bijna drie jaar met Ricciardo kreeg Verstappen in 2019 een nieuwe teamgenoot bij Red Bull Racing. Ricciardo vertrok naar Renault en werd bij het Oostenrijkse team vervangen door de veel minder ervaren Pierre Gasly. De Fransman werd in de zomerstop echter alweer vervangen door rookie Alexander Albon, nadat zijn prestaties in de eerste seizoenshelft tegenvielen.

De afgelopen jaren was Red Bull vaak op haar sterkst na de zomerstop, omdat het team in staat was om haar bolides goed te ontwikkelen gedurende het seizoen. Dit jaar lukt dat minder, maar volgens Verstappen is dat niet te wijten aan het vertrek van Ricciardo. "Ik denk niet dat Daniel daar veel aan bij had kunnen dragen. Wat ik wel denk is dat we vorig jaar op een vrijdag twee verschillende kanten op konden gaan qua setup."

'Auto moet doorontwikkeld worden in windtunnel'

"Uiteindelijk kon je daar de beste combinatie uit halen, of juist één richting op gaan. Zeker als je nu met een rookie naar circuits gaat die hij nog niet kent, kun natuurlijk je niet verwachten dat hij meteen met de setup bezig is. Hij moet eerst de baan leren kennen. Nu is het vaak aan mijn kant van de garage dat we dingen gaan uitproberen, maar omdat het best beperkt is hoeveel je kunt rijden, kun je niet zo heel veel doen."

"Maar uiteindelijk moet de auto doorontwikkeld worden in de windtunnel, dus qua setup kun je daar weinig aan doen. Er moeten nieuwe vleugels ontwikkeld worden, een nieuwe vloer, alles moet doorontwikkeld worden en ik denk dat we daar dit jaar niet zo sterk in zijn geweest als de afgelopen jaren", verklaarde Verstappen in het Formule 1 Café van Ziggo Sport.