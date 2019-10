Formule 1 gaat opzet vrijdag tijdens raceweekenden veranderen

Het format van de Grand Prix-weekends gaat in 2021 waarschijnlijk op de schop. Ross Brawn kondigde veranderingen aan de opzet van de vrijdag in de raceweekenden aan.

Afgelopen weekend laaide in de Formule 1 het debat op of het Grand Prix-weekend niet in slechts twee dagen afgewerkt kan worden. Aanleiding daarvoor was de tyfoon Hagibis, die ervoor zorgde dat er op zaterdag geen actie op de baan mogelijk was. De coureurs kwamen daardoor op vrijdag in actie voor de vrije trainingen, waarna op zondag zowel de kwalificatie als de race plaatsvond.

Na afloop van de race lieten meerdere coureurs doorschemeren dat zij er totaal geen problemen mee zouden hebben als een Grand Prix-weekend in de toekomst in twee dagen afgewerkt wordt. Onder andere Lewis Hamilton, Carlos Sainz en Nico Hülkenberg waren daar positief over, maar een tweedaags format zal niet haar intrede gaan doen volgens Brawn. Wel zullen er wat aanpassingen gedaan worden aan het huidige format.

"Tyfoon Hagibis was een grote speler tijdens de Japanse Grand Prix van dit jaar, waardoor de organisatoren alle activiteit op zaterdag moesten annuleren en de kwalificatie naar zondagochtend moesten verplaatsen, slechts vier uur voor de race. Het was dus Super Sunday op Suzuka en dat heropende het debat over de vorm van een F1-weekend", zei Brawn.

'Organisatoren zweren bij schema met drie dagen'

"Dit is een aspect van de sport waar we in detail op gefocust hebben terwijl we werken richting de regels waarmee de sport in de komende jaren bestuurd wordt. We hebben hierbij de stem van alle belangrijke spelers in ogenschouw genomen - de promotors, teams en de fans. Ik zal eerlijk zijn en zeggen dat er een sterke voorkeur is om het format met drie dagen activiteit op de baan te behouden, vooral bij de organisatoren. Wel willen ze een ander tijdschema."

"Het is waar dat een dag zoals zondag op Suzuka veel spektakel in slechts een paar uur levert, maar het zou de races van de feeder series naar de eerdere dagen duwen. Na een zorgvuldige analyse hebben we besloten dat het behouden van een schema met drie dagen het beste is, waarbij we het format van de vrijdag herzien en de rest van de dagen niet wijzigen, met de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag."

"Om de eisen van de teams in te willigen en om het aantal Grands Prix iets uit te kunnen breiden naar 22, hebben we gedacht aan het reorganiseren van het schema, waardoor teams en coureurs een dag later kunnen arriveren. Daarover zullen we aan het eind van de maand meer vertellen, zodra de nieuwe reglementen gepubliceerd zijn."

Een van de mogelijke veranderingen waarop Brawn lijkt te hinten, is het verdwijnen van de mediadag op donderdag. Tegenwoordig zijn de teams en coureurs op donderdag al op het circuit present voor interview en het verkennen van de baan, maar dit gaat in 2021 dus mogelijk veranderen. Een alternatief zou zijn om de mediasessies op vrijdagochtend te houden, waarna op vrijdagmiddag de trainingen plaatsvinden.