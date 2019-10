Pierre Gasly onthult: "Had in de slotfase een probleem met wielophanging"

Pierre Gasly werd knap achtste tijdens de Grand Prix van Japan, maar de race verliep niet probleemloos voor de Toro Rosso-coureur: hij kampte met een probleem met de ophanging in de slotfase van de race.

De Fransman had door het probleem moeite in de snelle bochten op Suzuka, zo vertelde hij na afloop van de race aan onder andere GPToday.net. Het was dan ook een opluchting dat hij punten kon scoren in de thuisrace van motorleverancier Honda. "We wisten dat het in de race lastig zou worden, want we verwachtten deze ochtend al niet in Q3 te staan. We startten van P9, wat erg goed was. We wisten dat de race lastig zou worden, en dat was ook het geval."

"We hadden een heel lange, intense race en aan het einde ook een probleem met de ophanging, wat het nog lastiger maakte. Het ging met DRS open alle kanten op in de laatste ronden. Het was hard werken, maar we zijn blij dat we de punten hebben kunnen halen in Japan, in aanwezigheid van alle Honda-fans."

Gasly wil weinig kwijt over incident met Perez

In de laatste ronde van de race was Gasly betrokken bij de botsing tussen hemzelf en Racing Point-coureur Sergio Perez, waardoor Perez in bocht 2 in de bandenstapels eindigde. De Mexicaan mocht zijn negende plek echter houden, nadat een fout in het systeem ervoor zorgden dat de digitale finishvlag een ronde te vroeg zichtbaar was. Gasly weigerde diep in te gaan op het incident.

"Op dit moment heb ik de beelden nog niet gezien, dus ik wil er ook niet te veel over zeggen", legde Gasly uit. "Natuurlijk was er een impact, maar ik wil eerst nakijken om te zien of ik daar iets anders had kunnen doen, voordat ik er iets over ga zeggen. Ik ga er in ieder geval wel naar kijken."