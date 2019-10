Albon beleeft saaie race ondanks beste resultaat: "Genoot meer van P5 in Sotsji"

Alex Albon beleefde vanaf de zesde plek geen beste start van de race in Japan. De Thai verloor twee plekken aan beide McLaren-auto's, maar mede door de touché tussen Max Verstappen en Charles Leclerc, haalde de Thai zijn beste race uit zijn Formule 1-carrière en reed in niemandsland naar P4. Daarmee behaalde hij het beste resultaat voor een Thaise coureur sinds de Franse Grand Prix van 1954.

Op weg naar zijn beste resultaat beleefde de Thai echter ook nog een dubieuze inhaalactie op Lando Norris, waarbij de Brit redelijk wat schade opliep. Albon bekende echter dat hij voor de rest vooral een saaie race had gereden: "Dit was een saaie race, dan vond ik de race in Sochi waar ik door het veld moest komen veel leuker. Ik ben wel blij met het resultaat en had vanochtend een goede kwalificatie, maar ik had een slechte start en verloor wat plekken. Dat was absoluut mijn fout en fouten moeten we minimaliseren."

"Nu draaide mijn race eigenlijk alleen nog om het terugwinnen van die twee plekken," vervolgde Albon, die duidelijk liet merken dat hij niet de meest enerverende race uit zijn carrière beleefde. "Ik nog een kleine aanvaring met Lando, maar uiteindelijk reden we op P4 en was er weinig leuks meer aan. Ik was blijer geweest als ik gewoon een goede start beleefd had en de auto's voor me nog in zicht had, maar zover kwamen helaas niet meer."