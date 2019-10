Schade door tyfoon Hagibis lijkt mee te vallen in Suzuka

Suzuka en de Formule 1 kunnen langzamerhand gaan denken aan de kwalificatie en de race die zondag op het programma staan. De grootste problemen door tyfoon Hagibis lijken achter de rug te zijn.

Oorspronkelijk zou de Formule 1 vandaag in actie komen op Suzuka voor de derde vrije training en de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. De aanstormende tyfoon Hagibis gooide echter roet in het eten: vandaag kwam de tropische cycloon aan land in Japan en om die reden hebben de Formule 1, de Japanse autosportbond en Suzuka Circuit op vrijdag besloten dat de derde vrije training vervalt en de kwalificatie naar zondag verplaatst wordt.

Op moment van schrijven is het rond de klok van 22.00 uur in Japan en er is goed nieuws te melden vanuit Suzuka. Hagibis is inmiddels verder getrokken in de richting van Tokio. Om 20.30 uur Japanse tijd was het dan ook alweer zo goed als droog in Suzuka. Volgens Motorsport-Total.com viel de kracht van Hagibis relatief gezien mee in Suzuka, waar weinig tot geen schade aan de infrastructuur is.

#F1 #JAPANESEGP 20:30 LOCAL TIME - Rain bands cleaned #Suzuka. One or two shower is still possible, but from now on we will have dry conditions in Suzuka. #Hagibis Center now moves in Tokyo area. pic.twitter.com/21tjINOXGe — Rodolfo Alves (@Rodolfoar07) October 12, 2019

In andere delen van Japan gaat het er een stuk ruiger aan toe door tyfoon Hagibis. De orkaan baant zich een weg over het vasteland van Japan en onder andere Tokio wordt zwaar getroffen. De rivier Sumida, die door de hoofdstad stroomt, is buiten haar oevers getreden. In de buitenwijken van Tokio is veel schade te zien, terwijl er ook melding gemaakt is van een aardbeving van 5,7 op de schaal van Richter.