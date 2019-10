Nieuwe rechtszaak tegen Circuit Zandvoort na begin aan grondwerkzaamheden

Circuit Zandvoort krijgt een nieuwe rechtszaak aan de broek door de milieuclubs. Zij willen dat het circuit wacht met het uitvoeren van de verbouwingen totdat de vergunningen ervoor verleend zijn.

Sinds enkele dagen wordt er op Circuit Zandvoort gewerkt aan de verbouwing van het circuit. Zo wordt er op dit moment een geluidswal afgegraven, maar daar zijn de milieuorganisaties Rust aan de Kust, Stichting Duinbehoud en Milieufedratie Noord-Holland het niet mee eens. Het circuit heeft namelijk nog geen vergunningen gekregen heeft om te beginnen met de verbouwing, maar is desondanks dus wel begonnen met de werkzaamheden.

Volgens Circuit Zandvoort doen ze niets verkeerd en zullen de natuurvergunningen snel afgeleverd worden. "Circuit Zandvoort heeft de afgelopen periode veel werk gestopt in het aanleveren van allerlei onderzoeken en rapporten die laten zien wat de invloed is van de verschillende aanpassingen aan het circuit op de natuurwaarden en het geluid op de jaarrond exploitatie inclusief enkele wijzigingen voor het Formule 1 event", vertelde directeur Robert van Overeem aan het AD.

"De uitkomsten van deze onderzoeken laten een positieve uitkomst zien, zelfs op een aantal vlakken nog beter dan de huidige vergunde situatie. Op basis van die onderzoeken is Circuit Zandvoort gekomen tot indiening van een aanvraag voor een natuurvergunning voor wijziging van de huidige vergunde situatie."

"Voor de volledigheid: deze werkzaamheden vinden volledig plaats binnen de hekken van het circuit en er wordt niet gewerkt in Natura 2000 gebied. Dit heeft de provincie ook gemeld aan de rechtbank. Alles is dus keurig via een transparante manier op voorhand gemeld", sluit Van Overeem af tegenover de krant.