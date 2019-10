Nico Hülkenberg: "Er is een scenario dat ik in 2020 helemaal niet race"

Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van Nico Hülkenberg. De Duitser benadrukte op Suzuka dat hij voorlopig nog even geduld zal moeten hebben.

Aan het eind van het seizoen 2019 zal Hülkenberg moeten vertrekken bij Renault. De Duitser moet bij het Franse team plaatsmaken voor Esteban Ocon, die een tweejarige deal tekende. Het perspectief op een zitje wordt voor Hülkenberg met de minuut minder: de enige teams met een plekje voor 2020 zijn Alfa Romeo en Williams, terwijl Red Bull ontkende interesse te hebben in de voormalig Force India-coureur.

Hülkenberg verklaarde tijdens de persconferentie in Japan dat zijn toekomst nog steeds onzeker is. "Er is geen nieuws. We moeten het spel met geduld spelen, dus ik moet nog iets langer wachten." Hij gaf wel toe dat er een mogelijkheid is dat hij in 2020 helemaal niet racet, maar desondanks verwacht de 32-jarige dat hij op een gegeven moment wel weer terug zal keren op een competitieve grid.

"Dat scenario is er wel, maar eerlijk gezegd heb ik nog niet echt gedacht aan scenario's daarbij ik niet in de Formule 1 rijd. Voor mij persoonlijk zou ik wat tijd nemen om duidelijk te krijgen wat ik wil en waar ik een nieuwe uitdaging wil vinden. Natuurlijk zal ik in de toekomst in een of andere race auto plaatsnemen, want daar hou ik van. Het is mijn passie. Alleen de tijd zal leren wat er gaat gebeuren."