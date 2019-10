'Vrijdag na VT1 besluit over doorgaan kwalificatie op zaterdag in Japan'

Het is nog altijd onduidelijk in hoeverre de Grand Prix van Japan geraakt gaat worden door tyfoon Hagibis. De FIA zal op basis van de voorspellingen op vrijdag na VT1 een keuze maken over het doorgaan van de kwalificatie.

Zoals gebruikelijk staat de kwalificatie gepland voor zaterdagmiddag lokale tijd. In Nederland zou de grid voor de race op Suzuka tussen 7.00 uur en 8.00 uur 's ochtend bepaald worden, maar het doorgaan van de kwalificatie is nog hoogst onzeker. De verwachting is namelijk ook dat tyfoon Hagibis op die dag aan land gaat komen in Japan, wat gepaard zal gaan met de nodige neerslag en wind(stoten).

Het is dan ook nog altijd onzeker of de derde vrije training en de kwalificatie wel plaats kunnen vinden op zaterdag. De FIA kondigde al aan dat het de weersituatie gaat monitoren om tot een veilig besluit te komen en nu lijkt er meer duidelijkheid te zijn over wanneer er meer zekerheid komt.

De koers van de tyfoon verandert nog en kan ieder moment weer veranderen, dus het is nog onzeker wanneer en hoe zwaar Suzuka geraakt gaat worden. Vrijdag na afloop van de eerste vrije training zal de FIA echter een besluit gaan nemen over het doorgaan van de zaterdag, waarbij de autosportbond goed kijkt naar de evolutie van de tyfoon en de voorspellingen. Ook kijkt de FIA goed naar de indicaties van de lokale autoriteiten.

Mogelijk eerste zondagkwalificatie sinds 2015

Mocht de FIA tot de conclusie komen dat het zaterdag onverantwoord is om te gaan kwalificeren, dan is het meest waarschijnlijke scenario dat de kwalificatie verplaatst wordt naar de zondag. Dit gebeurde in 2004 ook al eens op Suzuka, terwijl aanhoudende regen ervoor zorgde dat in 2015 de kwalificatie voor de Amerikaanse Grand Prix 's ochtends verreden werd.