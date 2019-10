Waarom een nieuw team beter voor de F1 zou zijn dan een overname van een bestaande

Waarom zou Panthera Asia Team een nieuw team willen opzetten in plaats van het kopen van een bestaande operatie, zeker gezien wat Jean Todt en Ross Brawn recent zeiden? Wat zou je liever zien: Panthera als nieuw team, of als nieuwe eigenaar van een bestaand team?

Voordat ik antwoord op die vraag – die binnenkwam voordat Campos en Co en een Russisch syndicaat gelinkt werden aan het toetreden tot de Formule 1 – sta me alsjeblieft toe dat ik die vraag omzet in een algemene, in plaats van specifiek over Panthera.

Ik weet zeker dat de verschillende aandeelhouders alle opties overwogen hebben in hun businessmodellen, die verschillen van het kopen van een bestaand team tot een ‘Haas’-deal met een ander team – het inkopen van alle mogelijke onderdelen van een bestaand team en het maken (of uitbesteden) van de rest – tot een type als McLaren, waarbij alle onderdelen, met uitzondering van de motoren en enkele gespecialiseerde onderdelen, binnenshuis gefabriceerd wordt.

Het is waarschijnlijk dat een nieuw team niet de benodigde infrastructuur op tijd gereed heeft om het model van McLaren te doen, dus er blijven eigenlijk twee opties over: het kopen van een bestaand team, of het model van Haas kiezen, zelfs als het niet zo ver gaat als het zijn van in principe een volledige satellietoperatie, in dit geval van Ferrari.

Beide routes naar de F1 hebben voor- en nadelen voor de sport en ieder team, maar de implicaties voor de F1 zijn groter als een bestaand team gekocht wordt, omdat de grid dan niet zou groeien. Als een bestaande operatie om welke reden ook vertrekt, is het aantal auto’s op de grid gedaald naar 18, of nog minder als er nog een team vertrekt.

Vergeet niet dat er in 2008/9 vier merken opstapten, waarvan alles op Toyota na werd opgekocht. De F1 zou nog maar negen teams hebben als de drie start-ups niet waren ingestapt. Dat zij uiteindelijk sneuvelden, door hun financieringsmodellen. Dat is een ander probleem, omdat zij instapten onder een budgetplafond dat er niet kwam – terwijl het plafond van 2021 zo goed als vaststaat.

Ik geloof dat het vitaal voor de F1 is als de grid groeit, omdat het een verzekering is tegen vertrekkende teams. Ik geloof ook dat de beste richting voor de F1 als globale sport zou zijn dat er een goed gefinancierde en ‘serieuze’ operatie instapt als een nieuw team, maar met de (bewezen) Haas-methode met een ander team dan Ferrari.

Ferrari levert al aan Haas en heeft een deal voor de ‘achterzijde’ met Alfa Romeo, terwijl Mercedes zo’n deal heeft met Racing Point – dit wordt waarschijnlijk binnenkort verlengd voor na 2021 – en een motordeal met Williams. Vanaf 2021 kan McLaren daar als motorklant aan toegevoegd worden, nadat het Renault opgezegd heeft.

De twee Red Bull F1-operaties werken samen via Red Bull Technology en halen beide motoren bij Honda. Dat zorgt ervoor dat zes van de huidige tien teams onder een soort samenwerkingsdeal met een van de drie ‘moederschepen’ vanaf 2021, wat Renault dus in de metaforische kou laat staan.

Om in de F1 blijven mee te doen moet Renault, onderdeel van de Renault/Nissan/Mitsubishi-alliantie – en dus onderdeel van een wereldwijd samenwerkingsverband dat bijna 11 miljoen units produceerde in 2018 – een F1-partner moet zien aan te trekken, eentje die bereid is te delen in kosten voor motoren en versnellingsbak en het delen van toegestane technologie.

Dat zo’n team waarschijnlijk alle politieke en commerciële standpunten van Renault overneemt is een welkome bonus, maar niet meteen integraal bij een satelliet-deal – hoewel dergelijke steun de positie in ieder geval zou versterken. Met Aziatische investeerders, zoals Panthera lijkt te hebben, kan zo’n satelliet-deal alleen maar mooier maken, terwijl een Russisch syndicaat ook aantrekkelijk is. Lada is namelijk eigendom van Renault.

Aangezien de reglementen voor 2021 laat klaar zijn, wordt het extreem uitdagend voor inkomende teams om helemaal op eigen kracht op poten gezet te worden – ongeacht hun niveau van financiering en expertise – en dus is de satellietoptie de meest rendabele, zeker in eerste instantie.

De schoonheid van zo’n model is dat teams altijd kunnen groeien tot volledig onafhankelijke status, terwijl het teruggaan van onafhankelijk team naar satelliet uiteindelijk voor enorm veel extra problemen zorgt, zoals Sauber en Alfa Romeo ontdekten toen het koos voor een ‘half’ satellietmodel.

Je zal gemerkt hebben dat ik in de bovenstaande paragrafen: Ik geloof dat Renault met haar huidige infrastructuur in staat is om aan twee satellieten te leveren. Er van uitgaande dat de bestaande teams blijven, zorgt dat voor 12 teams. Stel je voor dat er 24 auto’s op de grid staan: zes met Ferrari-power, acht met Mercedes-power, vier met Honda-motoren en zes met Renault-krachtbronnen…