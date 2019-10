W Series in 2020 mogelijk in voorprogramma van Formule 1 in Noord-Amerika

De kalender van de W Series wordt in 2020 mogelijk uitgebreid met races in Noord-Amerika. De klasse zal in dat geval in het voorprogramma van de Formule 1 gaan rijden.

De W Series kende in 2019 haar aftrap met het eerste seizoen. Na zes races, die in het voorprogramma van de Formule 1 verreden werden, werd Jamie Chadwick uitgeroepen tot kampioene. De Nederlandse Beitske Visser werd tweede in de titelstrijd. Volgend jaar staat jaar 2 op het programma, en CEO Catherine Bond Muir sprak al de hoop uit dat er in 2020 meer races op de kalender gaan staan.

Formule 1 wil W Series in voorprogramma

Volgens Coulthard, die onderdeel is van de adviesgroep rond de W Series, denkt dat er voldoende mogelijkheden zijn om de kalender van de klasse uit te breiden. Volgens de dertienvoudig Grand Prix-winnaar zou de Formule 1 graag zien dat de W Series ook in het voorprogramma van de koningsklasse van de autosport te zien is.

"Naast de geweldige steun die we gekregen hebben van de FIA, ziet de Formule 1 ons graag ook op hun platform opereren", vertelde Coulthard bij het Leaders Week London-evenement. "We moeten het stap voor stap doen natuurlijk door de financiële beperkingen, maar we hopen heel erg dat we kunnen aankondigen dat we in de nabije toekomst bij een aantal Grands Prix zijn."

Coulthard droomt van Mexico en Verenigde Staten

Gevraagd door Reuters stelt Coulthard dat het een 'logische en geweldige kans' zou zijn voor de W Series als de klasse in 2020 in de Verenigde Staten en Mexico in het voorprogramma van de Formule 1 rijdt. "Er is eerlijk gezegd nog niets besloten, maar dat wat je voorstelde is iets wat mij zeer goed bevalt", stelt Coulthard.

Volgens Coulthard zijn er nog meer races geïnteresseerd in het binnenhalen van de W Series, met name races die leunen op steun van de overheid. "Deel daarvan is dat de W Series in het plaatje past, maar eerlijk gezegd is het ook zo dat de promotors er echt in geloven. Het zijn autosportfestivals. Ze willen iedere vorm van autosport, ongeacht dat touringcars of de Formule 1 is, omdat het een breder publiek aantrekt en vermaakt."