FIA en FIM gaan samenwerken aan verbeteren veiligheid in motorsporten

De FIA heeft aangekondigd dat het gaat samenwerken met de internationale motorsportbond FIM om de veiligheid in de auto- en motorsport verder te verbeteren in de komende jaren.

De twee overkoepelende bonden hebben al samengewerkt aan een nieuwe standaard verf die geïmplementeerd wordt op de circuits, waaronder op kerbstones, uitloopstroken van asfalt en track limits. De verf is ontworpen om aan een aantal criteria te voldoen, waaronder 'zichtbaarheid in een verscheidenheid aan condities'. Het zal hetzelfde presteren in het droge en de regen en ervoor zorgen dat de potentie voor ongelukken door plots verlies van grip verkleind wordt.

Het ontwikkelen van de nieuwe verf werd omschreven als de eerste van vele initiatieven waar de FIA en de FIM samen aan gaan werken om de veiligheid in de auto- en motorsport te verbeteren. "Het doet mij goed dat ik deze samenwerking met de FIM voor een aantal veiligheidsprojecten mag aankondigen", vertelde FIA-president Jean Todt. "Door onze bonden te verenigen qua veiligheid kunnen we wereldwijd voor alle vormen van motorsport de standaard verhogen."

De bonden zullen ook samen gaan werken aan 'een reeks onderzoeksprojecten gerelateerd aan circuits en veiligheidsmiddelen voor deelnemers'. FIM-president Jorge Viegas voegde toe: "De FIM en FIA delen over de hele wereld circuits. Een gezamenlijke aanpak voor veiligheidsstandaarden zal niet alleen het proces voor de industrie versimpelen, maar er ook voor zorgen dat de de veiligheid voor alle deelnemers wereldwijd op het hoogste niveau is."