Supertyfoon Hagibis lijkt op zaterdag over Japan te trekken

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het Grand Prix-weekend in Japan gaat verlopen. Vast staat dat het weekend getroffen gaat worden door supertyfoon Hagibis, maar het is de vraag wanneer en hoe zwaar dat gaat zijn.

Momenteel zit de tropische cycloon nog boven de Pacifische Oceaan, waar de orkaan windsnelheden van zo'n 260 kilometer per uur behaalt. Daarmee valt Hagibis nu in de hoogste categorie voor tyfoons, namelijk categorie 5. In de komende dagen zal Hagibis koers zetten richting Japan, waar het vermoedelijk zaterdag aan land gaat komen.

Daar waar de voorspellingen maandag nog zeiden dat de tyfoon op zondag in de buurt van Kyoto aan land zou komen, is de koers van de orkaan wel gewijzigd in de afgelopen 24 uur. De koers van Hagibis zal in de loop van de vrijdag afbuigen naar het noordoosten, waardoor het oog van de tyfoon niet in de buurt van Kyoto zal komen. Wel zal het oog van de orkaan daardoor vooralsnog recht over hoofdstad Tokio trekken.

Volgens de huidige voorspellingen van het Joint Typhoon Warning Center zal Hagibis dus vooral op zaterdag de nodige overlast veroorzaken in de omgeving van Suzuka, waar de Japanse Grand Prix verreden wordt. De windsnelheid in de tyfoon zal zaterdag nog altijd zo'n 165 kilometer per uur zijn, waarbij windstoten tot 205 kilometer per uur mogelijk zijn. Daarnaast is de verwachting dat er een flinke lading regen gaat vallen op zaterdag.

De weerverwachting voor de vrijdag en de zondag ziet er vooralsnog een stuk positiever uit. Tijdens de vrije trainingen op de vrijdag lijkt het droog te zijn op Suzuka met maximumtemperaturen van zo'n 28 graden Celsius. Op zondag lijkt zelfs het zonnetje te gaan schijnen in Japan met temperaturen rond de 23 graden Celsius.