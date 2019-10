Supertyfoon Hagibis brengt Grand Prix van Japan in gevaar

De Grand Prix van Japan van komend weekend lijkt in gevaar te komen. Op zondag wordt namelijk verwacht dat supertyfoon Hagibis zondag in de buurt van Kyoto en Suzuka aan land komt.

De Formule 1 is meestal eind september of begin oktober te gast in Japan, waar Suzuka de plaats van handeling is voor de Formule 1-race. Dat valt echter midden in de periode dat er in Japan de nodige tyfoons zijn: die periode loopt van het einde van juli tot november. Dit weekend zouden beide zaken wel eens samen kunnen vallen: er wordt namelijk een tyfoon verwacht tijdens het Grand Prix-weekend.

De timing van deze tyfoon, die de naam Hagibis draagt, is bijzonder ongelukkig. Volgens weerman Marco Verhoef van Weerplaza.nl komt de cycloon zondag aan land in de buurt van Kyoto, een grote Japanse stad op zo'n 90 kilometer van Suzuka. Mocht dat het geval zijn, dan zal er zondag veel regen en bijzonder veel wind staan op Suzuka, wat het doorgaan van de race onzeker maakt.

Verhoef meldt tevens dat er op zondag het meeste hinder ondervonden zal worden van de tyfoon, zolang deze haar koers niet wijzigt. De vrije trainingen op de vrijdag zullen waarschijnlijk amper beïnvloed worden door de aankomende storm, wat mogelijk ook geldt voor de derde vrije training op zaterdag. Tijdens de kwalificatie zouden de uitlopers van de orkaan wel al voor overlast kunnen zorgen.

Japanse Grand Prix vaker geraakt door tyfoons

Het is niet voor het eerst dat de Formule 1 te maken krijgt met een tyfoon tijdens een Grand Prix-weekend in Japan. In 2004 moest de kwalificatie op zaterdag afgeblazen worden vanwege een tyfoon, waarna deze op zondagochtend verreden werd. Ook in 2014 waren de invloeden van een tyfoon te merken op Suzuka: in de stromende regen werd de race vroegtijdig afgevlagd na het zware ongeluk dat Jules Bianchi uiteindelijk zijn leven kostte.