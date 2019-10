Jean Todt: "Budgetplafond zal maar op drie teams invloed hebben"

De Formule 1 zal vanaf 2021 haar intrede doen in de Formule 1, maar volgens FIA-president Jean Todt zullen de gevolgen van de invoering daarvan slechts door een select gezelschap teams gevoeld worden.

Ruim tien jaar nadat er in 2010 al een budgetplafond had moeten komen in de Formule 1, komt die alsnog. Vanaf 2021 komt er een limiet aan de uitgaven die een team in een seizoen mag doen. De hoogte van het plafond is 175 miljoen dollar, maar ook zijn er een aantal uitgaven die buiten het plafond vallen. Mede door de hoogte van het bedrag denkt Todt dat het budgetplafond vanaf 2021 maar van invloed is op drie teams.

"Het belangrijkste is dat we eindelijk akkoord zijn over het principe. Ik heb echter ook al aangegeven dat ik vind dat het budgetplafond te hoog is. Op zeven van de tien teams zal het geen invloed hebben. Het heeft maar voor drie teams gevolgen. Het zal echter het gat tussen deze zeven teams en de drie anderen verkleinen, dus dat is goed."

Volgens Todt is het goed dat er nu een eerste versie van het budgetplafond is, maar de hoogte van het bedrag in de toekomst naar beneden bijgesteld moeten worden. "Er zijn een aantal onderdelen uitgesloten van het budgetplafond. Het belangrijkste is echter dat hiermee de eerste stap gezet is. Het was om het principe in gang te zetten. Als dat eenmaal gedaan is, zal het ons in staat stellen om voor de tweede stap te gaan."