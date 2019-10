FIA bevestigt verdere beperking wintertestdagen, verdwijnen tests tijdens seizoen

Het testen in de Formule 1 zal in 2020 nog verder aan banden gelegd worden. De World Motor Sport Council van de FIA stemde in met minder wintertestdagen en het schrappen van de in-season testsessies.

Enkele maanden geleden kon GPToday.net al melden dat er gekeken werd naar het inperken van de testmogelijkheden. In augustus volgde de bekendmaking dat de wintertests in 2020 verreden blijven worden op het Circuit de Barcelona-Catalunya, dat in mei ook weer de gastheer zal zijn van de Grand Prix van Spanje. Nu is er dus ook definitief duidelijkheid over de data en het aantal testdagen.

De eerste test voor de auto's van 2020 loopt van 19 tot en met 21 februari, waarna de auto's een week later, tussen 26 en 28 februari, terug zullen keren voor drie testdagen. Daar waar er dit jaar nog twee testsessies tijdens het seizoen waren, na de Grands Prix van Bahrein en Spanje, is dat in 2020 niet meer het geval. Deze in-season testsessies zijn helemaal geschrapt.

Testschema Formule 1 2020