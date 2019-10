Honda-coureur Naoki Yamamoto rijdt FP1 in Japan voor Toro Rosso

Scuderia Toro Rosso had voor heel korte tijd een video op haar YouTube-kanaal online staan, waarin Naoki Yamamoto zijn Formule 1-debuut aangekondigde. De Japanner zal tijdens de eerste vrije training in Japan gaan rijden voor het Italiaanse team.

Wie is Naoki Yamamoto?

Die optie lijkt zich nu voor te doen om de Japanner bij Toro Rosso te laten racen. Teambaas Franz Tost heeft al aangegeven open te staan voor een Japanse coureur als de mogelijkheid daar is en de coureur goed genoeg is. Naoki Yamamoto lijkt nu bovenaan de lijst te staan van Honda om naar voren te schuiven.

De 31-jarige Japanner is sinds 2010 actief in zowel het Japanse Super GT als de Super Formula en reed alleen maar wagens die aangedreven waren door Honda-motoren. In beide klassen is hij de regerend kampioen, waarbij hij tweemaal kampioen werd in de Super Formula en daarin momenteel op weg is naar zijn derde titel, aangezien hij het kampioenschap leidt.