'Sean Bratches stopt na 2019 als commercieel directeur Formule 1'

De Formule 1 zal waarschijnlijk op zoek moeten naar een nieuwe commercieel directeur. Volgens RACER zal Sean Bratches, die momenteel invulling geeft aan die rol, na 2019 opstappen.

Sinds Liberty Media begin 2017 de Formule 1 overnam van CVC Capital Partners staan er drie mannen aan het hoofd van de sport: Chase Carey is de CEO en voorzitter, Ross Brawn is de directeur die zich bezig houdt met de zaken rond het racen zelf en Bratches is dus verantwoordelijk voor de commerciële zaken. De Amerikaan heeft de aandeelhouders echter geïnformeerd dat hij na 2019 zal stoppen.

Voordat Bratches in de Formule 1 kwam werken, was hij 27 jaar werkzaam bij het Amerikaanse sportnetwerk ESPN, waar hij onder andere tien jaar lang de Executive Vice President van sales en marketing was. Begin 2017 voegde hij zich dus bij het team van Liberty Media dat de gang van zaken in de Formule 1 ging overzien.

Bratches mede verantwoordelijk voor terugkeer Zandvoort

In zijn rol als commercieel directeur heeft de 58-jarige Bratches een aantal nieuwe televisiedeals gesloten. Zo gingen de uitzendrechten in de Verenigde Staten van NBC Sports naar ESPN. Daarnaast zorgde hij er met Vietnam en Nederland voor dat er in 2020 twee nieuwe races op de kalender staan, terwijl een aantal andere deals verlengd werden. Tevens is hij een van de krachten achter de fanfestivals, die een aantal keren per jaar rond de Grands Prix georganiseerd worden.

Volgens RACER heeft de Formule 1 nog geen vervanger voor Bratches op het oog en wordt er gekeken of de huidige commerciële structuur behouden kan blijven. Op de andere vlakken is er volgens de website meer zekerheid, want zowel Carey als Brawn zouden hun respectievelijke rollen vasthouden.