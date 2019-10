Foto's: IndyCar legt eerste test af met definitieve versie aeroscreen

De IndyCar Series is begonnen met het afwerken van een reeks tests van het aeroscreen. Met die vorm van cockpitbescherming zal de Amerikaanse openwielklasse vanaf 2020 gaan rijden.

Afgelopen mei werd al door de IndyCar aangekondigd dat het aeroscreen vanaf komend seizoen in gebruik genomen zal worden. Het wordt gezien als een alternatief voor de halo, die door de meeste raceklassen in Europa gebruikt wordt, en is ontwikkeld in samenwerking met Red Bull Advanced Technologies. Gedurende dit jaar werd er met het Advanced Frontal Protection-onderdeel al voor het eerst gewerkt met cockpitbescherming.

Vijfvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon en Will Power kwamen woensdag in actie op de Indianapolis Motor Speedway om de laatste testfase voor het aeroscreen af te trappen. Voor Dixon was het niet de eerste keer dat hij in een IndyCar-bolide met aeroscreen stapte: hij was eind vorig jaar de eerste coureur die een test mocht afleggen met het eerste prototype van de cockpitbescherming. Vandaag (donderdag) zullen Dixon en Power verder testen.

De aeroscreen bestaat uit een gelaagd polycarbonaat scherm dat aan de binnenkant voorzien is van een anti-reflecterende laag. Tevens bevat het een integraal verwarmingselement, waardoor de aeroscreen niet kan beslaan. De interne structuur lijkt op die van een halo, die de Formule 1 in 2018 invoerde en in 2019 ook in een groot aantal andere klassen te zien is. Het polycarbonaat is op die structuur geschroefd.