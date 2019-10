'Ayrton Senna zou zich omdraaien in zijn graf'

Er is de laatste jaren veel te doen over de sportiviteit in de Formule 1. Steeds verder gaande straffen voor coureurs, je hoort vaker stemmen opgaan om het penalty-systeem in de Formule 1 om te gooien.

Voormalig McLaren-medewerker en goede vriend van Ayrton Senna, Jo Ramirez, heeft een duidelijke mening over hoe de Braziliaan zou kijken op de huidige F1: "Hij zou zich omdraaien in zijn graf."

Ayrton kijkt toe vanuit de hemel

Ramirez werkte nauw samen bij McLaren met Senna en kende hem zeer goed. Daaruit ontstond een vriendschap en leerde hij de drievoudig wereldkampioen goed kennen. Toen hem door AS werd gevraagd hoe Senna van boven toekijkt op de hedendaagse perikelen in de F1 vertelde Ramirez: "Als Ayrton van boven toekijkt zou hij zich omdraaien in zijn graf omdat de F1 zo anders is geworden. Zeker de hedendaagse F1 met al die straffen, laat ze toch gewoon racen!"

"Die straffen zorgen ervoor dat de sport in het hart gepakt wordt. Ayrton zou hebben gezegd 'Als je een gat ziet en het niet gebruikt, ben je niet langer een coureur'. En zo is het en hoort het te zijn."