Charles Leclerc verzekerde zich in Rusland op overtuigende wijze van zijn vierde pole position op rij. De Monegask van Ferrari had een marge van ruim vier tienden op Lewis Hamilton.

De achterstand van Max Verstappen, die de vierde tijd van de kwalificatie reed, was zelfs nog groter. De Red Bull-coureur gaf bijna zeven tienden van een seconde toe op de tijd van Leclerc. Het grootste deel van die achterstand loopt de Nederlander op in de eerste sectoren, waar topsnelheid een belangrijke rol speelt. In de onderstaande video is goed te zien op welke punten Verstappen zijn tijd lijkt te verliezen.