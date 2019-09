Officieel: McLaren rijdt vanaf 2021 weer met Mercedes-motoren

De kogel is door de kerk: McLaren zal na het seizoen 2020 afscheid nemen van huidige motorleverancier Renault en terugkeren bij Mercedes, dat tot 2014 al de motorleverancier van het Britse team was.

Tussen 1995 en 2014 was Mercedes al de motorleverancier van McLaren, dat eind jaren '90 zelfs een semi-fabrieksteam van de Duitse fabrikant werd. Vanaf 2010 verdween die status weer, omdat Mercedes vanaf dat jaar met een eigen fabrieksteam aan de start van de Formule 1 verscheen. Eind 2014 beëindigden de twee bedrijven hun samenwerking.

McLaren koos toen voor een uiteindelijk mislukt avontuur met Honda in 2015. Na drie moeizame seizoenen werden de Japanse motoren voor 2018 ingeruild voor exemplaren van Renault, waarmee het team geleidelijk de weg naar boven weer wist te vinden. Eind 2020 volgt er dus een nieuwe stap, want dan keert McLaren terug op het oude nest bij Mercedes.

"Deze overeenkomst is een belangrijke stap in ons plan voor lange termijn om weer succesvol te worden in de F1. Mercedes is de meetlat, zowel met het team als met de krachtbron, dus het is logisch dat we een samenwerking willen met het bedrijf voor de volgende fase van onze reis", vertelde McLaren-CEO Zak Brown. "Dit is een belangrijk signaal voor onze investeerders, het team, de partners en fans dat we er alles aan doen om McLaren weer naar het front te helpen."

Ook Toto Wolff reageerde op het aantrekken van McLaren. "Hoewel de merken een prestigieuze geschiedenis hebben, kijkt deze overeenkomst naar de toekomst en het begin van een nieuw tijdperk van het leveren van motoren. McLaren heeft in de afgelopen seizoenen de fundering van hun wederopstanding neergelegd, inclusief indrukwekkende prestaties dit seizoen met Renault-motoren."

McLaren zal eind 2020 dus afscheid nemen van Renault, waarna het tussen 2021 en 2024 in ieder geval met Mercedes-motoren gaat racen. "McLaren is van P9 naar P4 gestegen bij de constructeurs sinds het begin van onze samenwerking", vertelde Cyril Abiteboul van Renault. "Dit zien wij dus als een zeer succesvolle samenwerking. Kijkend naar de periode na afloop van het contract, dat eind 2020 afloopt, werd het duidelijk dat Renault en McLaren andere ambities hadden voor de toekomst."